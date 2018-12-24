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25 Декабрь, 2018


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При демонтаже фабрики «Азарт» на Б.Сампсониевском на проезжую часть рухнула стена

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в: Новости
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К счастью для строителей, обошлось без пострадавших

Фото: ДТП и ЧП

Не слишком аккуратный снос корпусов бывшей фабрики «Азарт» на Большом Сампсониевском проспекте,77 привел к обрушению части стены прямо на проезжую часть, фотографии опубликованы в группе ДТП и ЧМ в соцсетях.

«На Большом Сампосониевском при сносе здания произошел обвал стены на проезжую часть. О пострадавших пока не известно…», — пишут в группе.

В 2017 году здесь началось строительство жилого квартала «Георг Ландрин» от застройщика «Абсолют Строй Сервис». Охраняемый КГИОП корпус застройщик обещал отреставрировать и включить в комплекс с сохранением исторического фасада.

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