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26 Декабрь, 2018


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На Невско-Василеостровскую линию метро вышел зеленый поезд с поручнями-рогатками

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в: Новости
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В петербургском метро появится 7 зеленых составов

фото: пресс-служба метрополитена

На третьей, Невско-Василеостровской линии метро после завершения пуско-наладки начал курсировать первый состав серии проекта «НеВа». Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Отличительными «чертами» состава являются зеленый цвет кузова и сидений в вагонах, вертикальные поручни-рогатки и новый электропривод дверей.

«Вагоны оборудованы системой принудительной вентиляции, цифровыми информационные табло, а также специально выделенными местами для маломобильных групп населения в головных вагонах поезда. В кабине машиниста – современное эргономичное кресло и кондиционер. Предусмотрены и два дополнительных откидных сидения для машиниста и машиниста-инструктора», — раскали там.

Всего в метро появится 7 таких составов по 6 вагонов.

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