Смольный покинула «долгожительница» Ирина Бабюк

Ирина Бабюк освобождена от должности главы комитета по инвестициям Смольного

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов освободил с 25 декабря, вторника, от занимаемой должности главы комитета по инвестициям Смольного Ирину Бабюк. Исполняющим обязанности председателя ведомства назначен Евгений Васильев.

Об этом сообщает

со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации губернатора Андрея Кибитова.

Напомним, что Ирина Бабюк, считающаяся по праву смольнинской долгожительницей, трудилась в городском правительстве с 2012 года. Она запомнилась тем что, не смогла запустить за все эти годы ни одного крупного проекта уровня ЗСЛ. При госпоже Бабюк постоянно то размораживались, то опять отправлялись под сукно планы по возведению нового зоопарка, который, по последним данным, теперь должен появиться в Сестрорецке. После ухода с поста губернатора Георгия Полтавченко, взяли долгую паузу и москвичи со строительством крупнейшего в Европе океанирума в Купчино, еще одного проекта комитета по инвестициям. Не появился в городе и развлекательный парк от Dreamworks. Инвесторов предпочел уйти в Московскую область.

Впрочем, при Ирине Бабюк Северная столица все-таки получила благоустроенную «Новую Голландию», выставочный комплекс ART-play, развитый фармакластер.

Однако во вторник, 25 декабря, в адрес Бабюк прозвучала нелестная критика со стороны Александра Беглова.