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26 Декабрь, 2018


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В четырех районах Петербурга отключат отопление

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в: Новости
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Жителям 4 районов придется остаться без тепла

В Северной столице в среду, 26 декабря, пройдут плановые ремонтные работы на теплосетях в четырех районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб». В частности, работы пройдут в Красногвардейском районе на Среднеохтинском проспекте. Ремонтировать сети будут и в Красносельском районе на улице Чекистов. В Пушкинском районе без тепла и света останутся Шушары и жильцы домов 29-34 на Пулковском шоссе.

В Выборгском районе отопление выключат в корпусе туберкулезной больницы на проспекте Тореза, 93, в ресторане на проспекте Тореза, 89, в Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты на Лиственной улице, 10, в трех жилых домах на улице Есенина.

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