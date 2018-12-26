В четырех районах Петербурга отключат отопление

Жителям 4 районов придется остаться без тепла

В Северной столице в среду, 26 декабря, пройдут плановые ремонтные работы на теплосетях в четырех районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб». В частности, работы пройдут в Красногвардейском районе на Среднеохтинском проспекте. Ремонтировать сети будут и в Красносельском районе на улице Чекистов. В Пушкинском районе без тепла и света останутся Шушары и жильцы домов 29-34 на Пулковском шоссе.

В Выборгском районе отопление выключат в корпусе туберкулезной больницы на проспекте Тореза, 93, в ресторане на проспекте Тореза, 89, в Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты на Лиственной улице, 10, в трех жилых домах на улице Есенина.