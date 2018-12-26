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26 Декабрь, 2018


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Для программы «аренда памятника за рубль» выбрано первое здание на Вознесенском проспекте

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в: Новости
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Торги по первому лоту для программы «аренда памятника за рубль» состоятся в первом квартале 2019 года

Комитет имущественных отношений Смольного определился с первым зданием, которое выставят на торги по программе «аренда за рубль». Это «Дом Ф.Н. Челищева (М.В. Кольбе)» на Вознесенском проспекте, 36.

Аукцион состоится на площадке АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (Фонд имущества), предположительно, в первом квартале 2019 года.

«В настоящий момент Фонд имущества проводит оценку рыночной стоимости арендной платы за объект, которая впоследствии будет использована при  формировании  начальной цены торгов. По результатам аукциона победитель получит здание в долгосрочную аренду на 49 лет для размещения трехзвездочной гостиницы», — рассказали в пресс-службе КИО.

На восстановление памятника у инвестора будет 7 лет. Затем, если качество работ устроит КИО, победитель аукциона получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв.м, которая будет уплачиваться остальной период аренды.

В рамках программы с торгов также пустят «Оранжерею» в Петергофе, «Павильон «Царский вокзал» в Пушкине, «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов».

 

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