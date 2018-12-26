В Петербурге из-за метели массовые ДТП и пробки

Метель принесла в Северную столицу 7-балльные пробки

Из-за прошедшего накануне вечером сильнейшего снегопада в среду, 26 декабря, утром центр Петербурга встал в 7-балльные пробках. В социальных сетях очевидцы рассказывают о массовых ДТП.

Как сообщает «Мойка 78», хуже всего ситуация с заторами на дорогах обстоит в центре. В пробках «стоят» Садовая улица, набережная Обводного канала и Невский проспект. ДТП сами водителю объясняют и гололедицей. Например, на пересечении Купчинской улицы и Дунайского проспекта столкнулись «Газель» и трамвай.

Всего накануне, 25 декабря, по данным УГИБДД ГУ МВД по Петербургу в городе случилось почти 500 аварий.