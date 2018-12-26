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26 Декабрь, 2018


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СМИ: петербургский офис ГК «Пионер» отправится на реструктуризацию

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в: Новости
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В петербургском офисе ГК «Пионер» говорят о сокращении персонала

В ГК «Пионер» рассматривают возможности перевода центра управленческих решений в Москву. Об этом сообщает «Коммерсант СПб». По данным издания, в настоящее время сотрудники петербургского уведомлены и предстоящих сокращениях. На условиях анонимности собеседники утверждают, что офис полностью закроют через два года с увольнениями персонала волнами.

В самой компании эту информацию не подтверждают.

«Петербургский офис не только продолжает свою работу, но и планирует развивать новые форматы бизнеса. ГК «Пионер» готовится выйти на рынок Санкт-Петербурга в новом для себя качестве — fee-девелопера. На базе дирекции по управлению проектами создается компания, которая будет оказывать профессиональные девелоперские услуги за вознаграждение», — поясняют в ГК «Пионер»

Руководить перспективным направлением будет акционер компании Юрий Грудин.

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