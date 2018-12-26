Смольный покинули два вице-губернатора: Албин и Мокрецов

Петербургские стройки все-таки остались без главы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в среду, 26декабря, принял отставку Игоря Албина с поста вице-губернатора Северной столицы по строительному блоку. Об этом сообщает в своем Твиттере руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов. Еще одна давно ожидаемая отставка произошла и в имущественном блоке. Его покинул Михаил Мокрецов.

«В связи с принятым решением координация и контроль за деятельностью данного блока временно возложены на вице-губернатор Петербурга Николая Бондаренко», — говорится в сообщении правительства города в Telegram.

Игорь Албин пришел в Смольный в ноябре 2014 года. И практически сразу чиновнику начали прочить кресло губернатора Петербурга. Слухи о таком возможном назначении регулярно подпитывались солидным министерским прошлым господина Албина, который тогда еще под фамилией Слюняев возглавлял с 2012 по 2014 год министерство регионального развития, а до этого успел поработать губернатором Костромской области и заместителем министра транспорта. Конфликт между ним и теперь экс-губернатором Георгием Полтавченко накалялся иногда до такой степени, что первому неофициально запрещали слишком частое «мелькание» в новостях СМИ.

Кроме того, после прихода в Смольный у Игоря Албина возник конфликт с действующим на тот момент строительным вице-губернатором Маратом Оганесяном, об увольнении которого тоже ходили слухи. Конфликт был красиво улажен в марте 2015 года. Тогда Марат Оганесян перешел на повышение в Москву, а пост вице-губернатора по строительству оказался ликвидированным. Полномочия по управлению строительным блоком вместе с расстрельной обязанностью достроить наконец многострадальный стадион передали господину Албину. В марте 2016 года Марат Оганесян стал старшим вице-президентом банка «Российский капитал», санирующим стройкомпанию «СУ-155».

Однако в 2016 году многострадальный стадион на Крестовском опять отметился чередой грандиозных скандалов. Летом Смольный демонстративно разорвал отношения с подрядчиком объекта компанией «Трансстрой». С гаранта выполнения работ — банка ВТБ — Смольный потребовал вернуть 3,6 млрд авансов. Смольный и бывший теперь подрядчик выставили друг другу многомиллиардные иски и завязли с ними в суде. Параллельно с этим в федеральных СМИ развернулась обновленная кампания по «увольнению» то губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, то вице-губернатора Игоря Албина. А на самом стадионе происходило одно ЧП за другим: то забыли закрыть краны с горячей водой, то возникли проблемы с выкатным полем…

А в ноябре 2016 года стало известно о задержании в Москве Марата Оганесяна, которого затем обвинили в хищении при строительстве стадиона на 50 млн рублей. Теперь по делу проходит уже 8 фигурантов. Находиться под стражей господин Оганесян будет до 9 февраля. Примечательно, что на днях Марат Оганесян сделал весьма двусмысленное высказывание, в котором намекнул, что среди «заказчиков» его дела в Смольном и был человек, «поменявший фамилию». После чего слухи об отставке Игоря Албина и назначении его на пост губернатора Мурманской области снова активизировались.

Печально знаменитый стадион на Крестовском острове, впрочем, сдали официально 29 декабря 2016 года. При этом сметная стоимость строительства объекта выросла с 7 млрд до 43,8 млрд рублей.

При господине Албине был введен также Центральный участок ЗСД, построен за счет средств подрядчиков мост в створе Яхтенной улицы, переправа через остров Серный, введены станции метро «Беговая» и «Новокрестовская», запущен первый частный скоростной трамвай «Чижик» от «Группы ЛСР».

А Контрольно-счетная палата Петербурга вновь готовится к проверкам «Зенит-арены».

Попал под внимание правоохранительных органов и скоростной трамвай «Чижик». На прошлой недели в офисе «ЛСР-Строй» (структура «Группы ЛСР») проходили выемки документов. «Сегодня в рамках расследования деятельности ООО «МК-20СХ» в офисе ООО «ЛСР-Строй» действительно проводятся дознавательные действия, поскольку находящееся в стадии банкротства ООО «МК-20СХ» состояло с ООО «ЛСР-Строй» в договорных отношениях. Дочерняя компания «Группы ЛСР» оказывает всяческое содействие соответствующим органам», — комментировали тогда в пресс-службе застройщика.

Однако ситуация с Игорем Албиным окончательно накалилась после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, где активиста дольщиков ГК «Город» Алла Андреева, представившись журналисткой, пожаловалась главе государства на качество строительства сданных домов и слишком медленное расследование убийства ее мужа. В ответ на это Игорь Албин обвинил активистку в самопиаре и отказался сотрудничать с ней вплоть до «отставки». Накануне ситуация с дольщицей разбиралась и на заседании городского правительства, где впервые прозвучала прямая резкая критика в адрес вице-губернатора.

Так, в частности, градоначальник напомнил, что поручение разобраться в ситуации было дано президентом РФ Владимиром Путиным. «Подобные вещи не обсуждаются, они выполнятся», — подчеркнул он и назвал Аллу Андрееву сложной женщиной.

«В зоне ответственности находится и профильный губернатор. Надо разобраться, начать переформатироваться уже! Я не говорю уже о строительстве развязок, метро», — заявил он.

По данным городских СМИ, на место Игоря Албина теперь прочат бывших «смольнинцев» Сергея Ветлугина, Андрея Кутепова или Владимира Лавленцева.

Михаил Мокрецов должен был покинуть Смольный еще 10 декабря. При этом чиновник написал заявление об отставке еще 6 ноября, поскольку получил более выгодное «предложение о трудоустройстве». СМИ активно сватали его обратно в Москву. Тем не менее, врио губернатора попросил Мокрецова докрутить начатые бюджетные поправки и программу социально-экономического развития Петербурга до 2035 года.

Примечательно, что пост Михаила Мокрецова в дальнейшем по одной из версий должен занять новый советник губернатора по экономическим и финансовым вопросам Евгений Елин. В разговоре с корреспондентом Stroypuls.ru 21 ноября он подтверждал, что займет место господина Мокрецова в декабре.

Стоит также отметить, что накануне, 25 декабря, Смольный покинула и долгожительница Ирина Бабюк, до этого долгие годы руководившая комитетом по инвестициям. Она трудилась в городском правительстве с 2012 года. Ирина Бабюк запомнилась тем что, не смогла запустить за все эти годы ни одного крупного проекта уровня ЗСЛ. При госпоже Бабюк постоянно то размораживались, то опять отправлялись под сукно планы по возведению нового зоопарка, который, по последним данным, теперь должен появиться в Сестрорецке. После ухода с поста губернатора Георгия Полтавченко, взяли долгую паузу и москвичи со строительством крупнейшего в Европе океанирума в Купчино, еще одного проекта комитета по инвестициям. Не появился в городе и развлекательный парк от Dreamworks. Инвесторов предпочел уйти в Московскую область.

Впрочем, при Ирине Бабюк Северная столица все-таки получила благоустроенную «Новую Голландию», выставочный комплекс ART-play, развитый фармакластер.

Таким образом, перед самым Новым годом в Смольном освободились три одни из самых знаковых для застройщиков и бизнеса поста.