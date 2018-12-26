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26 Декабрь, 2018


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Игорь Албин рассказал, что написал заявление об уходе еще в октябре

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в: Новости
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Бывший вице-губернатор по строительному блоку прокомментировал свою отставку

Игорь Албин рассказал о планах покинуть Смольный еще в октябре после отставки с поста градоначальника Георгия Полтавченко. Уже тогда чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «Фонтанка».

При этом Игорь Албин поблагодарил всех, кто доверял ему 4 года. «Спасибо петербуржцам – ленинградцам за наш любимый город. Простите, если кому-то не смог, не успел помочь или обидел! Спасибо тебе, любимый Санкт-Петербург!» — цитирует его интернет-портал.

Напомним, в среду, 26 декабря, стало известно, что врио губернатора Северной столицы Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова.

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