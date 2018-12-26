В Кремле прокомментировали отставку Игоря Албина: с дольщиками не связано

Дмитрий Песков заявил, что отставка Игоря Албина –это вопрос мэрии Петербурга

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал уход Игоря Албина с поста вице-губернатора по строительному блоку Петербурга.

Напомним, на пресс-конференции главы РФ Владимира Путина активиста дольщиков ГК «Город» Алла Андреева, представившись журналисткой, пожаловалась на качество строительства сданных домов и слишком медленное расследование убийства ее мужа. В ответ на это Игорь Албин обвинил активистку в самопиаре и отказался сотрудничать с ней вплоть до «отставки». Накануне ситуация с дольщицей разбиралась и на заседании городского правительства, где впервые прозвучала прямая резкая критика в адрес вице-губернатора.

«Нет. Никак не связано. Это вопрос исключительно мэрии Санкт-Петербурга», — сказал Песков в эфире «Говорит Москва».

Напомним, в среду, 26 декабря, стало известно, что врио губернатора Северной столицы Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова. При этом теперь уже экс-глава строительного блока написал заявление об уходе еще в начале октября.