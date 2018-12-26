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26 Декабрь, 2018


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К «Крестам-2» открыли участок новой дороги

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в: Новости
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Участок новой дороги запустили в Колпино

Рабочее движение на участке основного хода Оборонной улицы от Вознесенского шоссе (бывшее Лагерное шоссе) до въезда на территорию нового следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» в Колпино было запущено накануне, 25 декабря. Длина участка дороги составила 3,7 км. Подрядчиком контракта выступил ЗАО «АБЗ-Дорстрой»

«По открытому участку Оборонной улицы от Вознесенского шоссе до въезда на территорию «Кресты-2» движение запущено по временной схеме. Движение транспорта от Вознесенного шоссе в сторону следственного изолятора организовано по двум полосам из четырех посредством одностороннего движения. А в противоположном направлении до окончания строительства объекта водители смогут проехать по существующей улично-дорожной сети: по Колпинской улице и Понтонному проезду», — рассказали в КРТИ и добавил, что ввод объекта поможет в целом улучшить транспортную обстановку в Колпино.

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