жк Днепропетровская 37 студия 3,9

27 Декабрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В Новогоднюю ночь между Петербургом и Ленобластью запустят 60 автобусов

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Сообщение между Петербургом и Ленобластью на Новый год не прекратится

Между Петербургом и Ленобластью в ночь с 31 декабря на 1 января будут курсировать 7 автобусных маршрутов. Всего на линию выйдут 60 машин. Стоимость проезда при этом не изменится, все льготы сохранятся, как и действие электронного проездного билета «Подорожник», сообщает пресс-служба 47 региона. Речь, в частности, идет о маршрутах 596А, 692, К-100, К-610, К-105а, С-565, К-635.

Достигнутым соглашением управления по транспорту с холдинговой транспортной компанией «Питеравто» предусмотрено, что все маршруты будут связывать поселения региона со станциями метрополитена.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X