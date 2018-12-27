В Новогоднюю ночь между Петербургом и Ленобластью запустят 60 автобусов

Сообщение между Петербургом и Ленобластью на Новый год не прекратится

Между Петербургом и Ленобластью в ночь с 31 декабря на 1 января будут курсировать 7 автобусных маршрутов. Всего на линию выйдут 60 машин. Стоимость проезда при этом не изменится, все льготы сохранятся, как и действие электронного проездного билета «Подорожник», сообщает пресс-служба 47 региона. Речь, в частности, идет о маршрутах 596А, 692, К-100, К-610, К-105а, С-565, К-635.

Достигнутым соглашением управления по транспорту с холдинговой транспортной компанией «Питеравто» предусмотрено, что все маршруты будут связывать поселения региона со станциями метрополитена.