СМИ: У «Метростроя» накопилось долгов на 23 млрд рублей

В Смольном считают, что «Метрострой» до сих пор не закончил работы на «Новокрестовской» и «Беговой»

Задолженность «Метростроя» различным организациям оценивается в 23 млрд рублей. В том числе, около 480 млн рублей – это невыплаченная зарплата. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Николая Бондаренко. Соответствующие данные чиновник представил на закрытой встрече с рабочими.

Около 14 млрд рублей составляют банковские гарантии, 1,5 млрд рублей – обеспеченный кредит, который компания гасит. Еще около 5 млрд рублей – это разрыв, который, как уверены в «Метрострое», образовался из-за недоплат Смольного по новым станциям Невско-Василеостровской линии. При этом сами чиновники уверены, что компания до сих пор не закончила работы на «Новокрестовской» и «Беговой».