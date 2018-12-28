Верховный суд поставил крест на реновации в Ульянке

«Воин В» окончательно лишился права заниматься реноваций Ульянки

Верховный суд отказался вставать на сторону «Воин В» в иске к КИО по пролонгации программы реновации в кварталах 2А и 2Г Ульянки. Ранее ведомства два раза выигрывало суды низших инстанций. Однако затем стороны все-таки решили пойти на мировое соглашение. Но его оспорил Арбитражный суд СЗФО.

Как сообщает NSP, судья ВС не стал передавать жалобу в Судебной коллегию по экономическим спорам. Так сказано в определении от 25 декабря.

Торги по двух кварталам Ульянки «Воин В» выиграл еще в 2008 году. Срок действия договора с городом истек в начале 2018 года. А с конца 2017 застройщик судился со Смольным. Всего к началу 2018 года девелопер должен был передать городу чуть более 30 тысяч кв. жилья для переселения граждан. Обязательства на конец 2017 года были выполнены на 8%.