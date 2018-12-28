«Группа ЛСР» сдала в двух ЖК 5 корпусов: на 173 тысячи квадратов

В двух крупных проектах «Группы ЛСР» построено свыше 170 «квадратов» жилья

«Группа ЛСР» завершила возведение 5 жилых домов в жилых комплексах «Цивилизация» и «Шуваловский» в Невском и Приморском районах Петербурга. Общая площадь введенной недвижимости составила почти 173,5 тыс. кв. м.

В проекте «Цивилизация» в эксплуатацию сданы три корпуса (№№ 8-10) общей площадью почти 92 тыс. кв. м, из которых 56,5 тыс. кв. м жилая. Дома рассчитаны на 1 тысячу 138 квартир. Жилье будет передано с полностью готовой отделкой.

В рамках проекта должны появиться 800 тыс. кв. м недвижимости и почти 200 тыс. кв. м зон рекреации; 4 детских сада на 720 мест, 2 школы на 3300 мест и детское образовательное учреждение, совмещающее детский сад и начальную школу.

Полностью реализовать проект «Группа ЛСР» планирует к 2025 году.

В ЖК «Шуваловский» компания завершила строительство еще двух корпусов №№ 13 и 14. Общая площадь введенных домов составила почти 81,5 тыс. кв. м, жилая – чуть более 46 тыс. кв. м. На сегодняшний день все 1140 квартир проданы. Ключи будущим жителям планируется выдать до 30 июня 2019 года.

Напомним, что на днях «Группа ЛСР» сдала еще два дома «Шуваловского» (корпуса №19 и №20), где также все квартиры к моменту сдачи были проданы. На сегодня 16 корпусов из 24 запланированных в проекте уже построены. Общая площадь ЖК составит около 640 «квадратов» . Завершить весь проект компания планирует в 2020 году.