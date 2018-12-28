жк днепропетровская 37 3-комнатная 8.8

28 Декабрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости

«Группа ЛСР» сдала в двух ЖК 5 корпусов: на 173 тысячи квадратов

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В двух крупных проектах «Группы ЛСР» построено свыше 170 «квадратов» жилья

«Группа ЛСР» завершила возведение 5 жилых домов в жилых комплексах «Цивилизация» и «Шуваловский» в Невском и Приморском районах Петербурга. Общая площадь введенной недвижимости составила почти 173,5 тыс. кв. м.

В проекте «Цивилизация» в эксплуатацию сданы три корпуса (№№ 8-10) общей площадью почти 92 тыс. кв. м, из которых 56,5 тыс. кв. м жилая. Дома рассчитаны на 1 тысячу 138 квартир. Жилье будет передано с полностью готовой отделкой.

В рамках проекта должны появиться 800 тыс. кв. м недвижимости и почти 200 тыс. кв. м зон рекреации; 4 детских сада на 720 мест, 2 школы на 3300 мест и детское образовательное учреждение, совмещающее детский сад и начальную школу.

Полностью реализовать проект «Группа ЛСР» планирует к 2025 году.

В ЖК «Шуваловский» компания завершила строительство еще двух корпусов №№ 13 и 14. Общая площадь введенных домов составила почти 81,5 тыс. кв. м, жилая – чуть более 46 тыс. кв. м. На сегодняшний день все 1140 квартир проданы. Ключи будущим жителям планируется выдать до 30 июня 2019 года.

Напомним, что на днях «Группа ЛСР» сдала еще два дома «Шуваловского» (корпуса №19 и №20), где также все квартиры к моменту сдачи были проданы. На сегодня 16 корпусов из 24 запланированных в проекте уже построены. Общая площадь ЖК составит около 640 «квадратов» . Завершить весь проект компания планирует в 2020 году.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X