Детсад на 300 мест около ЖК «Триумф Парк» откроют в марте 2019 года

Для нового детсада в Московском районе начнут закупку оборудования после Нового года

Новый Детсад на 300 мест около ЖК «Триумф Парк» в Московском районе на Среднерогатской, 13 откроют ориентировочно 25 марта 2019 года. Об этом стало известно по итогам объезда врио губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Ввод на разрешение объекта был получен еще в октябре, сейчас решается вопрос с выкупом.

Детский сад, рассчитанный на 300 мест, уже передан городу по акту приема-передачи. После регистрации права собственности Санкт-Петербурга он будет закреплен за ГБДОУ № 99

«Это первый детский сад в этом микрорайоне. Сегодня жилье на 70% опережает строительство социальной инфраструктуры. Мы будем исправлять ситуацию, и не только здесь. В этом году за счет оптимизации бюджета нам удалось выкупить 11 объектов недвижимости для размещения социально значимых учреждений. Мы должны сделать все возможное, чтобы этот садик быстрее открыли», — отметил Беглов и пообещал, что закупка оборудования начнется уже после нового года.

Отметим, что за ускорение выкупа объекта городом местные жители собрали свыше 600 подписей.