Беглов рассказал о выборе между выкупом ДК «Горького» и соцобъектов

В Смольном предпочли выкупить детсады и школы вместо ДК «Горького»

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время объезда Московского района рассказал о том, что власти Петербурга предпочли выкупить 11 детсадов вместо ДК «Горького».

Как сообщает «Фонтанка», градоначальник повторил свою мысль, о том Ленинградская федерация профсоюзов должна подарить ДК городу.

«Предстоял выбор: либо ДК им. Горького выкупить за 650 млн, либо 10 детских садов и одну поликлинику. Мы решили с членами правительства в первую очередь выкупить социальные объекты, чтобы детишки нашли пошли в школы, детские сады, могли лечиться, а с ДК будем разбираться», — цитирует интернет-портал градоначальника, добавившего, что отремонтировать ДК можно за счет бюджета.

Напомним, депутаты ЗакСа дважды отправляли запрос врио губернатора о дальнейшей судьбе здания. Ленинградская Федерация Профсоюзов планирует продать ДК. Парламентарии выражали обеспокоенность тем, что ДК им. Горького может постигнуть судьба находящегося неподалеку ДК им. Газа, управление которым несколько лет назад было передано в частные руки. Сегодня же учреждение переполнено различными торговыми отделами, а его культурно-просветительское значение существует лишь в режиме факультатива. В ответ на это Александр Беглов сообщил, что денег в бюджете на выкуп дворца нет.