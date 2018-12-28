Стало известно, когда могут открыть новые станции Фрунзенского радиуса

В Смольном назвали дату открытия новых станций Фрунзенского радиуса

Ветку Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до станции «Южная» введут в эксплуатацию до 27 мая 2019 года. Об этом говорится в ответе КРТИ на запрос помощника депутата Оксаны Дмитриевой Павла Швеца.

Как сообщает «Фонтанка», в ведомстве рассказали, что по состоянию на 26 декабря ОАО «Метрострой» не погасило аванс на сумму 1,8 млрд рублей. За это к компании обещают применить штрафные санкции.

Ранее предполагалось, что станции сдадут уже до конца этого года. Но такие прогнозы не сбылись. Между тем по последним данным «Метрострой» накопил долгов на 23 млрд рублей. При этом после 28 декабря в Смольном должны решить вопрос о пролонгации с организацией контракта по Фрунзенскому радиусу.