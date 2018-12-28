Ленобласть пообещала компенсации пострадавшим в ДТП с тепловозом в Кудрово

Власти региона надавили на перевозчика

Управление по транспорту Ленинградской области с повышенным вниманием следит за реабилитацией пассажиров маршрутного автобуса К-491, попавшего в аварию на железнодорожном переезде у дома №42 по улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили в ведомстве. Все четверо пострадавших сейчас проходят лечение в Александровской больнице Санкт-Петербурга.

«По нашей инициативе перевозчик предоставит дополнительную компенсацию всем пострадавшим. Эта сумма будет прибавлена к страховой выплате, предусмотренной обязательным страхованием ответственности официального перевозчика. В больнице организовано постоянное дежурство, чтобы в случае необходимости быстро подвезти необходимые медикаменты либо обеспечить транспортировку людей», — рассказали Управлении

Напомним, 27 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга на границе с Кудрово около 15.00 произошло столкновение тепловоза и маршрутного автобуса. Как позже рассказали в дорожной автоинспекции, водитель маршрутки был злостным нарушителем правил движения.