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29 Декабрь, 2018


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Объем дорожного фонда Ленобласти сократится на миллиард

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в: Новости
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Из позитивного – впервые региону удалось освоить средства на рекордные 95%

Фото: википедия

Ленинградская область по итогам года освоит средства дорожного фонда на 95%, это лучший показатель отрасли за последние пять лет, из 8,9 млрд рублей дорожного фонда выполнено работ на 8,5 млрд, подчеркивают в транспортном блоке региона.

По словам главы дорожного комитета Юрия Запалатского, в этом году дорожники отремонтировали порядка ста километров трасс, запустили движение транспорта по двум путепроводам в Выборгском районе и начали строительство знаковых инфраструктурных объектов во Всеволожском районе.

При этом в следующем году объем дорожного фонда Ленобласти составит 7,9 млрд рублей, а в 2017 году дорожный фонд составлял 9,5 млрд и был исполнен на 91,6%.

В следующем году еще миллиард добавит «Газпром инвест» как компенсацию за использование региональных трасс для строительства магистральных газопроводов. Среди основных объектов дорожного строительства на следующий год в регионе: продолжение возведения развязки с КАД в западном Мурино, стройка путепровода во Всеволожске и обхода Мурино в створе Гражданского проспекта.

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