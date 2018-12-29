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29 Декабрь, 2018


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В Купчино построили четвертую перехватывающую автостоянку

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в: Новости
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Она станет 16-й перехватывающей парковкой в городе

Счетчик парковочных мест

Подрядчик завершил строительно-монтажные работы по созданию четвертой перехватывающей автостоянки у станции метро «Купчино», сообщили в КРТИ.

Как рассказали в ведомстве, стоянка на 97 машиномест расположена на Витебском пр., у дома 108, лит. А и Б. В рамках строительно-монтажных работ на участке площадью 4 тыс. кв. м был установлен пост охраны, система видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло, на котором в режиме реального времени будет отображаться количество свободных мест на автостоянке. Для удобства велосипедистов на территории автостоянки организована бесплатная велосипедная парковка на 11 мест.

С 29 декабря 2018 года автостоянка работает в тестовом режиме.

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют 15 перехватывающих автостоянок общей емкостью 1 656 машино-мест.

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