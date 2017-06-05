В ЖК «Юнтолово» начались внутренние отделочные работы

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», приступила к отделочным работам в жилых и нежилых помещениях ЖК «Юнтолово» в Приморском районе, сообщает пресс-служба организации.

Сегодня готовность первой очереди жилого комплекса составляет более 90% . Купить линолеум для ЖК “Юнтолово” помогла компания “Вира”, которая существует с 1996 года и за это время зарекомендовала себя как надежный поставщик строительных материалов. В 14-ти малоэтажных корпусах ведутся внутренние отделочные работы: стяжка полов, шпаклевание потолков, стен и перегородок, монтаж входных и межкомнатных дверей квартир, оклейка обоев и укладка линолеума, установка сантехники. Также выполняется отделка входных групп и мест общего пользования.

Полностью завершены кровельные работы и остекление корпусов. Продолжается оформление фасадов, монтируются лифты фирмы OTIS. Закончена прокладка внутриплощадочных сетей. Установлены блок-модули трех газовых котельных, завершается монтаж дымовых труб. Пуско-наладочные работы начнутся в отопительном сезоне. Строительство наружных инженерных коммуникаций идет в соответствии с графиком.

Стартовали работы по благоустройству территории. Во дворах ЖК «Юнтолово» будут оборудованы пять детских площадок. Сдача в эксплуатацию первой очереди проекта общей площадью 114 тыс. кв. м состоится до конца 2014 года. В следующем году будет построен детский сад на 140 мест.

«Наличие в структуре компании сильного генерального подрядчика и партнерство с крупнейшими финансовыми институтами позволили нам оптимизировать экономику проекта и сделать квартиры в ЖК «Юнтолово» доступными для широкого круга покупателей», – говорит Алексей Гусев, коммерческий директор ООО «Главстрой-СПб».

Сегодня средняя цена квадратного метра в жилом комплексе составляет 58 000 рублей. Проект аккредитован Сбербанком России, ВТБ24, Банком «Санкт-Петербург», Ханты-Мансийским банком и Банком «СОЮЗ».