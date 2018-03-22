Кому Смольный пообещал метро еще при жизни

Смольный представил откорректированную схему развития петербургского метрополитена на ближайшие десятилетия. По сравнению с предыдущей версией документа в нем появились новые станции метро на севере и на юге, где ведется интенсивное жилищное строительство. Вот только возвести их обещают в перспективе после 2030 года. Stroupuls выяснял, у кого из жителей новостроек могут появиться пусть и скромные надежды на улучшение транспортной обстановки, а кто остался без обещанного метро

Отметим сразу, что документ подготовлен чиновниками весьма небрежно. Так, например, в одном приложении к нему утверждается, что вестибюль станции «Морской фасад» должен быть построен и введен в эксплуатацию в 2022- 2027 годах. В графической же схеме станцию обещают возвести в перспективе только после 2030 года. Между тем, появление станции с нетерпением ждут новоселы ЖК «Светлый мир «Я — романтик» от Seven Suns Development, ЖК «Капитан Немо» от «Лидер Групп». Заявлены здесь уже и новые проекты от Seven Suns Development – ЖК «Светлый мир «Тихая гавань». Его обещают достроить к 2020 году. К этому же времени на намыве должен появиться ЖК Golden City от Glorax Development. В 2022 году на намывных территориях должны быть построены объекты проекта «Гавань Капитанов» от «Лидер Групп»: ЖК «Нахимов», «Магеллан» и «Колумб».

Уже приступила к реализации своих масштабных планов на намыве и Группа «ЛСР».

В документе станция метро северо-восточнее пересечения Комендантского проспекта и Шуваловского проспекта все еще носит название «Зоопарк». Хотя от этого проекта уже давно отказались. А в графической схеме станции с таким названием не найти. Зато имеется метро «Планерная».

Кому подарили журавля в небе?

В начале 2017 года Смольный передумал строить продолжение зеленой или Невско-Василеостровской линии на север до «Осиновой рощи» с промежуточными станциям «Шуваловский проспект» (пересадочный узел с «Планерной»), «Парашютная», «Академгород», «Парголово». Теперь этот участок вновь появился в схеме. Правда, построить его обещают только после 2030 года.

Год назад чиновники поставили крест и на продолжении ветки метро от существующей станции «Политехническая» в направлении Бугров. Здесь промежуточными должны были стать «Сосновка» и «Проспект Культуры». Отрезок также вернулся в схему с перспективами возведения не ранее, чем через 12 лет.

Теперь с продолжением зеленой ветки призрачный шанс на изменения к лучшему получили новоселы проекта комплексного освоения территории «Новоорловский» от YIT. По соседству ГК ПИК возводит ЖК «Орловский парк». Заявила о своих планах по строительству жилого квартала на 221 тысячу «квадратов» здесь и компания «Ойкумена».

В Парголово «Дальпитерстрой» возводит одноименный ЖК. Этот проект реализуется девелопером с 2007 года. Надеются на конечную станцию метро «Осиновая роща» и новоселы «Золотых куполов» от «Росстройинвеста» в Сертолово.

В Буграх в конце прошлого года компания ЦДС сдала первую очередь ЖК «Новые горизонты», «Самолет ЛО» ввел в эксплуатацию ЖК «Мурино 2017», сейчас возводит ЖК «Мурино 2019». В начале этого года строительный концерн ИПС ввел в эксплуатацию ЖК «Ленинградское трио». Компания «Арсенал-недвижимость» обещает сдать в 4 квартале этого года ЖК «Энфилд». Компания «Цертус» возводит ЖК «Ювентус», ФСК Лидер С-З достраивает ЖК «UP-квартал Светлановский».

Кого осчастливили?

В феврале прошлого года Смольный обещал в перспективе до 2028 года дотянуть Красносельско- Калининскую линию от «Юго-Западной» с промежуточными станциями «Брестская», «Петергофское шоссе» («Балтийская жемчужина») до «Сосновой поляны». Теперь отрезок появится раньше – к 2027 году. При этом от станции «Петергорфское шоссе» появятся ответвление на «Стрельну» через «Константиновскую». Но этот участок пока нарисован пунктиром с перспективами строительства после 2030 года.

На юге о метро в шаговой доступности теперь могут помечтать новоселы ЖК «Южная Акватория» («Паруса») от Группы «ЛСР», ЖК «Огни залива» от БФА и дольщики проблемных объектов «Ленинский парк» и «Прибалтийский» от ГК «Город».

В направлении Стрельны транспортная обстановка через 12 лет улучшится для покупателей квартир в жилых комплексах «Солнечный город» от Setl City, «Английская миля» от Glorax Development, «Полководец» от ЗАО «47 Трест» и «Клены» от «Петрополя». Впрочем, мечтать стоит острожно. На днях Смольный заявил о том, что «срезает» финансирование Красносельско-Калининской ветки в пользу Фрунзенского радиуса на 4 млрд рублей.

Метро в Кудрово также поедет быстрее, если верить откорректированной схеме. Ранее построить продолжение оранжевой, или Лахтинско-Правобережной ветки в Ленобласти петербургские чиновники обещали не ранее 2028 года. Теперь открытие станции метро «Кудрово» намечено на период 2023-2025 годов.

Примечательно, что в конце января губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в рамках визита во Всеволожский район пообещал: станция метро в Кудрово будет открыта в 2023 году. А еще через два года транспортные проблемы территории будут решены с учетом планов по строительству новых дорог.

В Кудрово компания «Патриот-Девелопмент» возводит ЖК «КудроВО!», «Полис Групп» строит ЖК «ПаркЛэнд», ЦДС завершает достройку ЖК «Весна -3», Setl City – ЖК «Семь Столиц, квартал Лондон».

Примечательно, что еще год назад оранжевую ветку хотели продлить от Кудрово до Новосаратовки. Теперь в схеме этого отрезка больше нет. Таким образом, с мечтами о метро могут попрощаться покупатели квартир в ЖК «Ласточкино гнездо» от «ЛенСпецСму» и те, кто сейчас еще только присматривается к проекту КОТ «Приневский» на 300 тысяч «квадратов» от компании «ЦДС».

Кого попросили подождать?

В предыдущей версии документа Смольный планировал дотянуть пятую Фрунзенско-Приморскую линию, или фиолетовую ветку, до «Коломяжской» с промежуточными станциями «Шуваловский проспект», «Магистраль № 31», «Каменка» в перспективе до 2028 года. Теперь эти сроки сдвинуты на неопределенную формулировку «после 2030 года».

Аналогичная ситуация складывается и с продолжением оранжевой линии до «Юнтолово» с промежуточными станциями «Лахта» и «Конная Лахта». Она также теперь появится не раньше, чем через 12 лет. Отложено до далеких 30 годов и продолжение линии от «Площади Восстания» до Ручьев.

Новые станции метро фиолетовой ветки придется дольше ждать «Граффити» от «Ойкумены», UltraCity от «Северного города», «Чистое небо» от Setl City.Также ожидание затянется для новоселов «UP-квартал Комендантский» от «ФСК Лидер», «Йога» от «Лидер Групп», «LEGENDA Комендантского» от «Легенды».

В юнтоловском направлении дольше ждать появление метро в шаговой доступности придется новоселом «Юнтолово» от компании «Главстрой-СПб».

В направлении Ручьев придется запастись терпением новоселам «Новая Охта» и покупателем квартир в КОТ- миллионник «Цветной город» (всего там планируется возведение 2,3 млн «квадратов» жилья) от «Группы ЛСР».

Справедливости ради стоит отметить, что планы Смольного к заявленным годам могут еще не раз поменяться. Ранее чиновники корректировали схему развития подземки раз в 3-4 года. Теперь этот интервал сократился до 1 года. При этом полномочия губернатора Петербурга Георгия Полтавченко истекают уже в… 2019 году.