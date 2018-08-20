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20 Август, 2018


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Журнал «Строительство и городское хозяйство» поздравил девелоперов с профессиональным праздником

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в: новости издательства
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Журнал «Строительство и городское хозяйство» организовал в честь профессионального праздника застройщиков собственный конкурсДень Строителя отметили в Петербурге по традиции во второе воскресенье августа.

Накануне 9 августа в СКК «Ледовый дворец» прошел праздничный концерт, посвященный девелоперам. «Созидательный труд на благо города и страны стал вашим призванием. Вы занимаетесь очень почетным и ответственным делом, от которого во многом зависит дальнейшее развитие Петербурга, качество городской среды, комфорт и благополучие миллионов людей», — обратился от имени губернатора к застройщикам глава строительного блока Смольного Игорь Албин.

Он напомнил, что народ определил свое отношение к строителям известной триадой: «В чем смысл жизни человека? Построить дом, высадить дерево, родить сына. И в это триаде особое и почетное место принадлежит дому, который строим мы».

Игорь Албин пожелал петербургским строителям много работы, заказов, профессионального роста. «Ведь что необходимо строителю? Первое — это стабильные заказы. Второе — это новые технологии, материалы и оборудование, потому что без совершенствования нормативно-технической базы мы будем долго топтаться на месте. И третья вещь — это доступный, недорогой и долгий кредит. Я хочу, чтобы эти факторы успеха для строительного комплекса, наряду с подготовкой профессионалов, инженеров, изыскателей, проектировщиков, рабочих, сопровождали нас», — сказал он.

В свою очередь, журнал «Строительство и городское хозяйство» издательского дома «Северославянское бюро рекламы» организовал в честь профессионального праздника девелоперов собственный конкурс. Он проходил в фойе СКК на втором этаже. Участникам конкурса предложили тянуть карточки со словами по строительной тематике и разгадывать увлекательные загадки. Победители получали вкусные призы.

Всего в праздновании Дня строителя приняли участие почти 10 тысяч представителей строительной отрасли Санкт-Петербурга. Уже много лет петербургский День строителя – самый массовый в России.

 

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