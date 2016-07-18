Строительство деревянных каркасных домов и бань из бруса под ключ СК Создатель



СК «Создатель» – компания, которая не первый год на рынке строительства деревянных построек. С годами усердной работы, эта компания возводила тысячи домов и бань с нуля.

Проект по строительству деревянного дома – это незаменимая часть для создания комфорта в вашей семье. Опыт и годы службы превзошли ожидания покупателей и выдвинули организацию на новый уровень.

СК «Создатель» – 10 лет успеха на рынке строительства домов из бруса!

СК «Создатель» специализируется на комплексном строительстве домов и бань под ключ в Московской области.

Мы осуществляем полный комплекс работ от проектирования, производства материалов, до поставки и строительства сборных домов.

Так же мы осуществляем после продажное ведение объектов, изменения, достройка и реконструкция домов из бруса.

Теперь строительная компания «Создатель» предлагает вам каркасные дома, продажа которых осуществляется со 100% гарантией качества и очень приемлемые цены.

Это позволит каждому клиенту индивидуально выбрать, какие дома и бани они увидят в конечном результате.

Компания прилагает массу усилий для создания проекта вашей мечты. В каталоге сайта готовые проекты, которые помогут выбрать устраивающий вас вариант и адаптировать под индивидуальные требования.

Вам предоставляется шанс выбрать подходящую технологию возведения проекта.

Недорого, качественно и красиво – это одни из главных преимуществ строительства дома из бруса под ключ от строительной компании «Создатель».

В строительной компании «Создатель» работают потомственные строители из города ремесленников – Пестово недалеко от Великого Новгорода.

Они построили сотни домов, знают все трудности и особенности процесса.

Выбирая изготовителя коттеджа, обращайте внимание на происхождение материала.

Профилированный брус готовится из древесины сосны или ели. Узнайте у строителей, откуда дерево, и как оно обработано. Технология предусматривает многоходовой процесс. С бревен срезают части на круглых пилах, а после высушивают заготовки в специальных боксах.

Влажность камеры составляет от 10 до 15%. Если производители добавили или убавили влажность, в последствии брус меньше защитит от погодных условий и сгниет при обильных осадках.

Специалисты СК «Создатель» обрабатывают заготовки на современном оборудовании, не забывая снабдить дерево защитой. Материал для бруса «Создатель» собирает в лесах города Пестово – чистых и экологичных местах. Дома из древесины, подготовленной «Создателем», надежны и безопасны.

Предоставлено сайтом фирмы Создатель: sksozdatel.ru