Полезные советы о ремонте квартир



Некоторые из ремонтов квартир предусматривают полную перепланировку жилого помещения. Специалисты называют такой ремонт наиболее сложным, ведь нужно сносить часть стен и строить их снова. Кроме этого есть еще ряд сложностей, с которыми можно справиться, прислушавшись нескольких советов.

Первый из них касается проектирования перепланировки. Поскольку квартира является частью большого дома, самовольные изменения в плане жилья могут сказаться на состоянии всего дома. По этой причине сносить и строить новые стены можно только тогда, когда есть утвержденный проект перепланировки. Самостоятельно его составлять довольно сложно. Поэтому будет лучше, если это сделает архитектор-дизайнер. Он, зная особенности своей работы, обязательно достанет план дома и разработает безопасный проект. При этом будут учтены пожелания владельцев дома.

Пожелания по изменению плана квартиры стоит делать, проанализировав свой образ жизни и определив, нужно ли, чтобы солнце светило в середину тех или иных комнат. Также эксперты советуют подбирать такое размещение комнат, которое является наиболее удобным.

Одним из моментов проектирования является определение количества комнат. При этом нужно быть реалистом, ведь в небольшой по площади квартире большое число помещений будет как минимум неудобным.

Еще одним советом при перепланировке является соблюдение запретов. Так, нельзя организовывать ванную комнату над спальней или иной жилой комнатой соседей снизу. Кроме этого, специалисты, которые проводят ремонт квартир в Нижнем Новгороде и других городах, советуют быть осторожным в домах с перекрытием, сделанным из дерева.

После того, как проект перепланировки был утвержден, и ремонтники начали его реализовывать, изменения в него вносить не стоит.

Очень полезным советом является монтаж звукоизоляционных материалов. Их следует установить на все стены, пол и потолок.

Эксперты отмечают, что на паркете, керамической плитке, окнах и дверях экономить не стоит. Они всегда испытывают большие нагрузки и поэтому некачественный материал быстро приведет к преждевременному ремонту.