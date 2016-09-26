Керамическая плитка по любым ценам

Не так давно керамическая плитка была мечтой многих обладателей собственного жилья. Сегодня же рынок керамической плитки настолько велик, что плитку можно выбирать по размерам, цветам, форме, подстраиваясь к дизайн-проекту помещения, вкусам и требованиям хозяев дома. Кроме того, плитка – это заведомо чистота и красота в кухне или ванной комнате.

Керамическая плитка в наше время является незаменимым и универсальным отделочным материалом для санузлов, кухонь, ванных комнат. Напольную и настенную плитку легко мыть и чистить. Изготавливают ее из экологически чистого сырья, поэтому она абсолютно безопасна для здоровья, что очень важно при проживании в загрязненных мегаполисах.

Обычного потребителя мало интересует технология производства и отличительные свойства разных видов плитки. Покупателю важно, чтобы плитка содержала ту цветовую гамму или рисунок, которые видит хозяин квартиры ежедневно.

Для этого в Интернете существует ряд сайтов, предлагающих керамическую плитку разных производителей и совершенно отличающуюся по уровню цен. Но, на фоне прочих, очень выгодно отличается сайт компании “OptomKafel”. По сути, это интернет магазин, в котором продается керамогранит, керамическая плитка и мозаика российских и зарубежных производителей.

При выборе плитки покупатель может воспользоваться ценовым фильтром, и просмотреть варианты керамической плитки от 115 до 2600 рублей за кв. метр. Особо требовательные клиенты могут выбрать плитку из новых поставок. Покупателям предложены коллекции “Беневенто”, “Ричмонд” и другие от Kerama Marazzi. Коллекции этого производителя выполнены в модных серо-бежевых тонах, варианты могут быть как для стен, так и для напольных покрытий. Калькулятор расчета поможет самостоятельно определить количество необходимой плитки для облицовки того или иного помещения. Клиентам, которые будут покупать плитку в “OptomKafel”, специалисты компании бесплатно разработают дизайн-проект кухни или ванной комнаты.

“OptomKafel” доставляет свой товар по всей территории РФ, при определенных суммах заказа в пределах МКАД – бесплатно.