Ремонт однокомнатной квартиры 40 м.кв. в скандинавском стиле

Воздух и свет, простор и комфорт – именно об этом мечтают люди, начиная ремонт. Выбрав правильные окна для квартиры, можно добиться идеального результата. Пример – на фото ниже. Благодаря грамотному остеклению маленькая квартира-студия превратилась в светлое уютное жилище. Рассмотрим подробнее, какие приемы использовали дизайнеры для создания комфортного пространства.

Помещения оформлены в скандинавском стиле. Комната разделена на зоны, но при этом пространство выглядит как единое целое. Такого эффекта удалось добиться благодаря установке стеклянных перегородок. Прозрачные стены помогают визуально расширить комнату, отделяя спальню от гостиной.

Светлые пастельные оттенки создают дополнительный эффект расширения площади. Дизайнеры выбрали три основных цвета – белый, серый, беж. Чтобы комната не выглядела скучной, использованы сочетания разных оттенков. Единая цветовая гамма также способствует объединению пространства.

В зоне гостиной окна в квартиру выбраны большие и белые. Откосы отделаны пластиком, а радиаторы под подоконниками полностью соответствуют оформлению окон. Каждый подоконник оригинально украшен – цветами, вазами, фотографией в рамке. Остекление балконной двери не нарушает общего вида.

В целом квартира-студия кажется большой. Только с определенного ракурса можно увидеть, что на самом деле под гостиную выделена лишь небольшая часть комнаты. Эта зона довольно узкая, поэтому мебель расставлена компактно, а для ощущения комфорта использованы эффекты отражений, игры света и тени.

Площадь квартиры невелика, поэтому приходится экономить каждый метр. Под кухню выделена узкая зона. В гарнитур встроена вся необходимая техника, а полки-антресоли предназначены для хранения вещей, которые редко используются. Светлые однотонные стены зрительно раздвигают стены, и благодаря этому узкий проход не кажется тесным.

В ванной комнате сантехника расположена на минимально возможном расстоянии, чтобы ею можно было без проблем пользоваться, а пространство было рационально организовано. Визуально отодвинуть друг от друга стены помогают светлые тона в оформлении и зеркальные дверцы шкафчика.

Дизайнерские приемы просты, но эффективны – чистые линии, четкие геометрические формы, единство цветовой гаммы, пастельные тона. Продумать и воплотить такую концепцию несложно, зато результат работы потрясающий. Скромная квартирка стала полноценным жилищем для небольшой семьи. В ней всем хватает места, воздуха и света.