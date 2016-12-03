09 Январь, 2017


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Тепло под ногами – это очень просто

Дата:
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Тепло под ногами - это очень простоСуровые русские зимы – это вам не Африка или Европа. Приходится позаботится о отоплении своего жилища, и если в квартире можно все переложить на плечи коммунальщиков, то частном доме в городе или деревне, где централизованное отопление отсутствует, приходится об этом позаботиться самому. Согреть свой дом каждый старается самыми различными методами.

Но основным сегодня, знающий человек, назовет водяное отопление, и оно может быть сделано по самым различным вариантам и схемам. Тепло отдавать могут чугунные и алюминиевые радиаторы, стальные регистры или теплые полы. Теплоносителем в таких системах может быть вода, антифриз или его производные и даже масло которое не замерзает в случае выключения генератора тепла. Но водяное отопление выбирают как самое практичное и традиционное для наших стран. Работает такая система довольно просто – в котле сгорает топливо, это может быть газ, дрова, уголь, брикет или жидкие углеводороды – солярка или мазут и греет теплоноситель.

Теплоноситель по трубам попадает в батареи, а они отдают тепло в воздух квартиры. Возможен монтаж водяного теплого пола, что помогает убрать всю систему отопления из помещения и поставив гребенку в отдельном помещении, через запорные вентили снабжать трубы с теплоносителем под всей плоскостью пола, что значительно может повысить теплоотдачу всей системы и сэкономить значительное количество топлива, а значит и денежных средств. Все системы отопления обычно закольцованы, а значит теплоноситель вновь возвращается в котел, вновь нагревается и все повторяется снова и снова.

Теплые полы дают возможность поддерживать в помещении температуру под потолком на 2-3 градуса ниже чем у пола, что вполне комфортабельно для человека, как показывают исследования ученых мужей. Не возникает турбулентных зон у каждой батареи, не нужно ниш под окнами и батарей на стенах. Температура теплоносителя около 40 градусов Цельсия, пол в такой системе играет роль радиатора, а незначительная разница между температурой пола и воздуха не подымает пыль в комнате и не вызывает аллергических реакций у проживающих в доме жильцов.

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