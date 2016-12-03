Строения из профилированного бруса

В процессе производства профилированному брусу придается правильная геометрия и гладкая поверхность. Благодаря этому, у него привлекательный внешний вид, который отлично сказывается на готовом строении. К тому же при сборке домов из такого материала, монтаж утеплителя полностью незаметен. Не зря такое жилье имеет ряд значительных преимуществ.

Одним из основных преимуществ домов и других построек из бруса считается долгий срок службы. Строение из такого материала даже в жестких климатических условиях простоит не менее 100 лет. Следовательно, в таком доме будет жить не одно поколение. Мало какой материал может выглядеть так приятно, как дерево. Ровные гладкие стены смотрятся привлекательно и красиво.

Дома из профилированного бруса дают естественную усадку и не нуждаются в дополнительных работах, так как не происходит деформационных изменений стен. Строения, выполненные из древесины, являются экологичными и безопасными, что делает их еще привлекательнее. Посмотреть готовые проекты дома из бруса можно в интернете.

К примеру, на сайте компании http://vestavn.ru , занятой в сфере строительства деревянных построек, представлены готовые решения домов из бруса. Выбрав понравившийся проект, можно заказать дом под ключ. Профессиональные строители компании качественно возведут дом в короткие сроки.

Деревянные строения имеют отличную естественную теплоизоляцию, что позволяет значительно экономить на отоплении. В домах из профилированного бруса постоянно происходит теплообмен, что способствует сохранению оптимальной влажности и тепла.

Еще один немаловажный фактор, влияющий на выбор материала при строительстве дома, – цена. При высоких качественных характеристиках профилированного бруса, он имеет доступную стоимость, не нуждается в дорогостоящем тяжелом фундаменте, что сказывается на конечной цене строения.

Что касается недостатков таких домов, их немного, а некоторые и вовсе некритичны. Например, склонность дерева к гниению и деформационным процессам — недостаток, который вполне устраним с помощью специальных пропиток, защищающих древесину.