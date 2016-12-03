Проектно-изыскательные работы

Изыскательные работы представляют собой комплекс исследований области строительства. Изыскания бывают техническими и экономическими. Перед проведением изыскательных работ осуществляется выбор строительной площадки. Экономические изыскательные работы направлены на определение и обоснование обеспечения в строительстве материалов, сырья, воды, энергии и газа.

Изыскательные работы выполняют после того, как задание будет утверждено. Данные этого изыскания нужны для проведения следующих этапов проектирования.

Изыскание делает главный проектировщик. Всю работу проводят в три этапа: подготовительный, полевой и камеральный. В первом периоде происходит сбор и изучение необходимых данных по образцам из архивов, отчетов. Также намечается проведение мероприятий по изыскательным работам. На сайте krasnodar.geogrun вы сможете заказать проведение изыскательных работ.

Полевые работы осуществляются прямо на будущей площадке. Работу на месте начинают после того, как будут получены все необходимые материалы, которые могут быть применены для того, чтобы дополнить или уточнить материалы, собранные ранее.

В камеральном периоде происходит обработка полевых материалов. После этого составляется полный отчет по изыскательным работам, которые были проведены.

Инженерно-изыскательные работы предназначаются для получения необходимых знаний об условиях окружающей среды на строительном участке. При этом определяется геодезический состав почвы, коммуникационная инфраструктура, условия климата и прочее. Инженерно-изыскательные работы должны проводиться опытными специалистами. При этом может быть использовано высокотехнологичное оборудование. Только так можно получить полноценную информацию о площадке для строительства. Полученная информация в дальнейшем поможет сэкономить время и денежные средства.

После инженерно-изыскательных работ производятся проектные работы. Они сложные и достаточно продолжительные. Во время них создаются пакеты исполнительной и рабочей документации. Подходить к таким работа стоит со всей ответственностью.