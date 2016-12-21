Гаражные ворота из алюминиевого профиля

Чтобы обустроить добротный гараж, необходимо не только возвести постройку, но и позаботиться о выборе ворот. Эта конструкция должна быть не просто удобной в использовании, обеспечивая беспрепятственный въезд и выезд машины, но и обладать высокой практичностью, прочностью и надежностью. Этим требованиям отвечают ворота из алюминиевого профиля.

Данные изделия выпускаются в современном дизайне и имеет множество различных вариантов исполнения. В качестве гаражных ворот наиболее оптимальными станут конструкции распашного либо рулонного вида. Основным критерием выбора является материала, используемый для производства этого изделия.

Благодаря современным технологиям, появилось множество новых материалов, к которым относится и алюминиевый профиль. Ворота для гаражей и въезда на территорию собственного участка, сделанные на основе этого материала, отличаются высокими прочностными показателями, отличаются приятным внешним видом и небольшим весом. Такой материал не подвержен коррозии, что позволяет не переживать о появлении ржавчины, предпринимать меры по ее предупреждению.

Распашные и откатные ворота из алюминиевого профиля снабжаются автоматической системой функционирования и дистанционного управления, позволяющей открывать и закрывать из автомобиля. Заказать их можно в фирмах, занятых в производстве данного вида ворот. Если необходимы ворота с тепло- и звукопоглощающим эффектом, то необходимо выбирать модели с двумя стенками, внутренность между которыми заполняется полиуретановым наполнителем.

Более экономичным и простым вариантом станет выбор экструдированных панелей, которые также выполняются из внешней и внутренней стенки, только без внутренней изоляции. Такой вариант больше подходит для регионов с сухим мягким климатом, отсутствие низких температур.

Панели имеют множество видов, что позволяет выбрать оптимальный вариант, с учетом запросов и предпочтений. В качестве внешнего профиля используют сэндвич-панели, из которых формируются воротные створки. Такие элементы в основном применяют при изготовлении распашных ворот.