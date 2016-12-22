Качественная мешковина для упаковки товаров



Тканевые мешки – популярное решение для упаковки сельскохозяйственной и промышленной продукции, обеспечивающее удобное хранение, транспортировку и реализацию товаров. Наряду с распространением полимерных упаковочных тканей стабильную популярность сохраняет натуральная продукция, изготовленная из джутового волокна, устойчивого к воздействию различных факторов.

Недорогая и прочная мешковина упаковочная применяется для решения различных технических задач в промышленности, торговле и складском хранении продукции. Применение износостойких крупностебельных волокон для изготовления универсальной ткани с полотняным переплетением нитей позволяет упаковывать различную продукцию: промышленные изделия нестандартной конфигурации и всевозможные сыпучие материалы без риска повреждения упаковки. Достаточно большие просветы между нитями мешковины обеспечивают естественную вентиляцию упакованной продукции.

Разнообразие продукции

Для удовлетворения потребностей отдельных отраслей промышленности производятся различные виды упаковочной мешковины, обладающие необходимыми показателями плотности и механической прочности. Технические характеристики ткани из натуральных волокон обеспечивают удобное нанесение и длительную сохранность маркировки упаковываемой продукции. Мешковина, используемая для упаковки, обладает многочисленными преимуществами, такими как:

Высокая прочность нитей;

Безупречные экологические характеристики;

Устойчивость к атмосферным факторам;

Естественная вентиляция содержимого;

Легкий вес;

Доступная цена;

Возможность многократного использования.

Кроме пошива упаковочных мешков различного размера универсальная ткань используется для упаковки крупноразмерной мебели при хранении и транспортировке. Наличие многочисленных микроскопических отверстий между нитями позволяет применять мешковину для упаковки саженцев в садовых магазинах, обеспечивая создание оптимальных условий для хранения растений.

Возможности применения

Универсальные характеристики упаковочной ткани позволяют использовать мешковину для транспортировки овощей, натуральной шерсти, кабельной продукции, всевозможных тканей и посылок. Мягкая тара может использоваться для транспортировки рулонов с текстилем, саженцев растений, строительных материалов и столярных изделий.

Сетчатая структура экологически чистой мешковины удобна для выращивания натуральных зеленых газонов. После прорастания травы газон легко транспортируется и разрезается на полотна необходимой длины, удобные для укладывания на поверхности с любым рельефом.

Применение крупноразмерной упаковки из высокопрочной натуральной мешковины обеспечивает практичное складирование, а также безопасную и удобную транспортировку мелкоразмерных почтовых отправлений с гарантированной защитой от механических повреждений.