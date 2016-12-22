Как правильно выбирать ламинат для пола?



Сегодня большинство россиян при ремонте жилья выбирают для пола не дорогущий паркет или недолговечный линолеум, а ламинат. И это не удивительно, ведь этот материал стоит относительно недорого, его легко можно монтировать на пол самостоятельно. К тому же, с помощью ламината можно действительно преобразить помещение до неузнаваемости в лучшую сторону.

При выборе ламината стоит обращать внимание на следующие моменты:

Класс стираемости. При выборе ламината в том же строительном супермаркете на ценниках всегда можно найти цифры типа 21,23 – и так до 33. Они как раз и означают класс стираемости, то есть, степень скорости изнашивания полового покрытия. Например, для офисных помещений, общественных зданий, торговых центров нужно покупать ламинат с классом от 30 и выше – интенсивность хождения там чрезвычайно велика. Для обычной квартиры оптимальным вариантом будет класс в диапазоне от 23 до 31. Надо учитывать, что чем выше данный показатель – тем дороже будет стоить ламинат, причем значительнее. Кстати говоря, по ссылке laminat-gid.ru можно перейти на сайт специализированного портала, целиком и полностью посвященного ламинату, и узнать все подробности об укладе и особенностях выбора данного покрытия; Рисунок и цвет. В этом отношении вариантов – тысячи. Но лучше всего покупать ламинат, как советуют именитые дизайнеры интерьеров, который визуально бы мало отличался от натурального дерева. Такое покрытие будет выглядеть очень дорого, как паркет, а по стоимости вполне приемлемое. Сложно не согласиться с тем, что ламинат, к примеру, синего цвета (а есть и такой!) будет смотреться несуразно практически в любом помещении. Исключением, разве что, будет стиль hi-tech, однако и это под большим вопросом; Толщина и подложка. Чем ламинат толще – тем бесшумнее будет ходьба человека по нему. Это актуально для жителей второго и выше этажей. Однако и про подложку забывать не стоит. Если в помещении сделана идеально ровная стяжка, то подойдет недорогая подложка с толщиной в 2 миллиметра. А если пол плохой, то стоит присмотреться к пробковой подложке, толщиной примерно в 5-7 миллиметров.