Как выбрать обои для спальни?

Для многих людей спальня – это не просто комната для сна. Она является еще и комнатой для отдыха, в которой можно почитать книгу, поработать за ноутбуком и т.д. Это такое место в доме, в котором можно уединиться и погрузиться в собственные дела или мысли. В спальне должно быть прежде всего уютно. И обои играют не малую роль в создании комфортной обстановки.

Существует множество различных видов обоев. Стоит разобраться с тем, какие же из них наилучшим образом подойдут для спальни.

Виниловые

Встречается и такое название, как “моющиеся”. В основе этих обоев лежит бумага или флизелин. Наружный слой сделан из ПВХ. Именно за счет него эти обои получаются такими прочными к механическим повреждениям и устойчивыми к влаге.

Флизелиновые

У этих обоев два слоя. Нижний слой выполнен из флизелина. А верхний – из винила. Преимуществом таких обоев является простота работы с ними. Ведь необязательно наносить клей на сами обои. Понадобится нанести один слой на стены. Это в несколько раз уменьшает время на оклейку стен. На сайте budbum.com.ua вы сможете выбрать подходящие для своей спальни обои.

Бумажные

Для их изготовления используется целлюлоза и бумага. Эти материалы являются безопасными и экологически чистыми. Они имеют множество различных расцветок. К сожалению, у них есть свои недостатки. К которым относится невысокая прочность.

Текстильные

Они выполнены из многослойного материала. На их лицевой стороне располагается ткань, а на внутренней флизелин. Верх может быть выполнен из разных материалов: льна, шелка, хлопка, шерсти. Такие обои натуральные, они выглядят очень привлекательно, создают в помещении благоприятный микроклимат. К их минусам можно отнести относительно высокую стоимость.

Обои должны сочетаться с мебелью и другими элементами комнаты. Только так можно создать гармонию и уют. Если у вас небольшая спальня, выбирайте обои в светлых тонах. Если размеры спальни позволяют, то вы можете использовать контрастные цвета. Например, к светлой мебели выбрать темные обои. Соблюдайте правило: к теплым цветам выбирайте теплые цвета, а к холодным – холодные.