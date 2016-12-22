Твердотопливные котлы отопления

Твердым топливом считаются дрова, горючие сланцы, торф, каменный уголь. Котлы, которые предназначаются для сжигания такого топлива, называют твердотопливными. Они могут быть использованы в роли основного источника тепла или же вспомогательного как резервный котел при использовании отопительных систем, работающих на жидком виде топлива.

Не так давно твердотопливные котлы в России считались неперспективными. Вместо них активно использовались газовые котлы. С ростом же тарифов на газ потребителям пришлось обратить внимание на этот вид котлов. Их применение позволяет не только получать недорогое тепло, но и не наносить вреда экологии.

Преимущества твердотопливных котлов

Невысокая стоимость. Доступность. Простота использования.

Запасы твердого топлива могут храниться в течении многих лет. Так что твердотопливный котел может быть отличным резервным вариантом.Есть, правда, у него и свои недостатки. Они заключаются в сложности поддержания постоянного процесса горения топлива. Поэтому разработчики стали уделять все больше внимания созданию котлов длительного горения. Сегодня на рынке можно встретить пиролизные, традиционные котлы и котлы длительного горения. У каждого из них имеются свои плюсы и минусы. Твердотопливные котлы могут быть изготовлены из разного материала. Чугунные производят из серого чугуна. Они более долговечные и надежные, устойчивые к коррозии. Недостатком их является большой вес и слишком большая чувствительность к перемене температуры.

Стальные котлы более легкие. Они устойчивы к перепадам температуры. Но при этом их теплообменники могут быстро прогорать. А это приводит к необходимости замены оборудования. Поэтому если вы выбираете котел для длительного использования, то лучше останавливать выбор на чугунном варианте. Пиролизные котлы имеют две камеры. На одной закладке дров они могут проработать по меньшей мере 12 часов. Котлы длительного горения могут работать на одной закладке топлива до 12 дней. Все зависит от выбранного вида топлива. На угле котел будет гореть дольше, нежели на древесине.