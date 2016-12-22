Восемь стилей межкомнатных дверей



Интерьер создается за счет большого количества деталей, которые подбираются очень тщательно и в итоге создают целостную композицию. Даже маленький дисбаланс может нарушить идиллию, например, неудачно подобранная дверь, которая не вписывается в интерьер. Поэтому ее выбору стоит уделить достаточно внимания.

Дизайнеры выделяют 8 стилей межкомнатных дверей.

Классика. Такие двери характеризуются пропорциональностью и наличием строгих линий. Традиционно классическая дверь представляет собой глухое полотно, которое разделено пополам филенками. Хай-тек. Этот стиль отличают простые геометрические формы. Двери в стиле хай-тек могут включать в себя как матовые, так и блестящие детали. Этот вариант подойдет поклонникам минимализма. Модерн. Это благородный и спокойный стиль, в котором большое внимание уделяется изогнутым и плавным линиям. Дверь в стиле модерн отличаются непрозрачными стеклами с растительными орнаментами, наличием дополнительной подсветки. На сайте http://doors-market.by вы найдете большой выбор межкомнатных дверей. Арт-деко. Этот стиль отличается своей помпезностью. Выглядит он очень привлекательно. Эффектность в нем достигается за счет использования дерева дорогих пород. В качестве декора могут использоваться растительные орнаменты. Барокко. Это яркий и шикарный стиль, который характеризуется наличием ярких красок, узоров. Прованс. Этот стиль подойдет для любителей нежного интерьера. Как правило, такие двери белого цвета, они искусственно состарены. На них могут быть нанесены какие-то дополнительные узоры. Кантри. Такие двери отличаются декоративными элементами, которые создают атмосферу Дикого Запада. Техно. Двери в таком стиле имеют прямые и четкие линии без филенок.

Стиль межкомнатной двери будет определяться в первую очередь ее моделью и только потом ее текстурой и цветом. Современные производители, стараясь привлечь клиентов, изготавливают разнообразные модели дверей, непохожие на других. Всегда учитывайте тот факт, насколько органично дверь будет вписываться дверь в ваш интерьер.