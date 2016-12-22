Восемь стилей межкомнатных дверей

Интерьер создается за счет большого количества деталей, которые подбираются очень тщательно и в итоге создают целостную композицию. Даже маленький дисбаланс может нарушить идиллию, например, неудачно подобранная дверь, которая не вписывается в интерьер. Поэтому ее выбору стоит уделить достаточно внимания.
Дизайнеры выделяют 8 стилей межкомнатных дверей.
- Классика. Такие двери характеризуются пропорциональностью и наличием строгих линий. Традиционно классическая дверь представляет собой глухое полотно, которое разделено пополам филенками.
- Хай-тек. Этот стиль отличают простые геометрические формы. Двери в стиле хай-тек могут включать в себя как матовые, так и блестящие детали. Этот вариант подойдет поклонникам минимализма.
- Модерн. Это благородный и спокойный стиль, в котором большое внимание уделяется изогнутым и плавным линиям. Дверь в стиле модерн отличаются непрозрачными стеклами с растительными орнаментами, наличием дополнительной подсветки. На сайте http://doors-market.by вы найдете большой выбор межкомнатных дверей.
- Арт-деко. Этот стиль отличается своей помпезностью. Выглядит он очень привлекательно. Эффектность в нем достигается за счет использования дерева дорогих пород. В качестве декора могут использоваться растительные орнаменты.
- Барокко. Это яркий и шикарный стиль, который характеризуется наличием ярких красок, узоров.
- Прованс. Этот стиль подойдет для любителей нежного интерьера. Как правило, такие двери белого цвета, они искусственно состарены. На них могут быть нанесены какие-то дополнительные узоры.
- Кантри. Такие двери отличаются декоративными элементами, которые создают атмосферу Дикого Запада.
- Техно. Двери в таком стиле имеют прямые и четкие линии без филенок.
Стиль межкомнатной двери будет определяться в первую очередь ее моделью и только потом ее текстурой и цветом. Современные производители, стараясь привлечь клиентов, изготавливают разнообразные модели дверей, непохожие на других. Всегда учитывайте тот факт, насколько органично дверь будет вписываться дверь в ваш интерьер.