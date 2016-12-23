Финский деревянный дом и его особенности

Финские деревянные дома заслужили уважение у представителей многих народов. Это им удалось благодаря надежности, долговечности, прекрасной теплоизоляции, оригинальной архитектуре и прекрасному внешнему виду.
Любой финский дом из дерева – это здание с одним этажом, над которым находится двускатная и относительно покатая крыша. Классический вариант этого дома не имеет мансарды, подвала и гаража.
Финны считают, что лучше последние два элемента строить отдельно. Благодаря этому в жилое помещение не попадут влага, которая характерна для подвала, и выхлопные газы, которые постоянно образуются в гараже во время прогрева двигателя машины.
Наличие второго этажа в финских домах является большой редкостью. Как правило, он есть только в тех зданиях, которые находится на склонах.
В жилом объекте, созданном финнами, реализовано желание этой нации быть ближе к земле. Это виднеется не только в планировке дома, но и его высоте. Так, для финнов нормальной считается такая высота потолка, который равняется 2,5 и даже 2,2 метра. Для россиян стандартом является 2,7 м. Именно такую высоту комнат можно увидеть во многих домах, которые строят разные фирмы. Русские просторы представляются собой одну из таких организаций, которая еще и умеет делать очень богатые на архитектурные элементы деревянные дома.
Малая высота потолка в финских зданиях выгодна с точки зрения меньшей потребности в строительных материалах, а также экономии затрат на отопление.
Внутренняя планировка всегда предусматривает наличие двух входов, открытых террас или веранд, большой прихожей и кухни. Последнюю всегда размещают рядом с гостиной. Эти два помещения никогда не объединяют, но делают так, чтобы перемещение из одной комнаты в другую было максимально удобным. Еще одна особенность финского дома – большое количество подсобных помещений и кладовок. Конечно, в нем создают и сауну.
Внешняя поверхность стен выглядит как естественная древесина. Финны также сохраняют структуру материала, который покрывают хорошими прозрачными лаками. Также есть варианты домов, фасады которых окрашены в определенный цвет.