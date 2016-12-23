Финский деревянный дом и его особенности



Финские деревянные дома заслужили уважение у представителей многих народов. Это им удалось благодаря надежности, долговечности, прекрасной теплоизоляции, оригинальной архитектуре и прекрасному внешнему виду.

Любой финский дом из дерева – это здание с одним этажом, над которым находится двускатная и относительно покатая крыша. Классический вариант этого дома не имеет мансарды, подвала и гаража.

Финны считают, что лучше последние два элемента строить отдельно. Благодаря этому в жилое помещение не попадут влага, которая характерна для подвала, и выхлопные газы, которые постоянно образуются в гараже во время прогрева двигателя машины.

Наличие второго этажа в финских домах является большой редкостью. Как правило, он есть только в тех зданиях, которые находится на склонах.

В жилом объекте, созданном финнами, реализовано желание этой нации быть ближе к земле. Это виднеется не только в планировке дома, но и его высоте. Так, для финнов нормальной считается такая высота потолка, который равняется 2,5 и даже 2,2 метра. Для россиян стандартом является 2,7 м. Именно такую ​​высоту комнат можно увидеть во многих домах, которые строят разные фирмы. Русские просторы представляются собой одну из таких организаций, которая еще и умеет делать очень богатые на архитектурные элементы деревянные дома.

Малая высота потолка в финских зданиях выгодна с точки зрения меньшей потребности в строительных материалах, а также экономии затрат на отопление.

Внутренняя планировка всегда предусматривает наличие двух входов, открытых террас или веранд, большой прихожей и кухни. Последнюю всегда размещают рядом с гостиной. Эти два помещения никогда не объединяют, но делают так, чтобы перемещение из одной комнаты в другую было максимально удобным. Еще одна особенность финского дома – большое количество подсобных помещений и кладовок. Конечно, в нем создают и сауну.

Внешняя поверхность стен выглядит как естественная древесина. Финны также сохраняют структуру материала, который покрывают хорошими прозрачными лаками. Также есть варианты домов, фасады которых окрашены в определенный цвет.