Особенности работы иностранца в России

Российские работодатели нередко нанимают к себе в компании сотрудников из других стран. Причин для этого может быть много: иногда иностранные рабочие согласны работать за весьма умеренную заработную плату, на которую не соглашаются соотечественники, а бывает и другая ситуация, когда на отечественном рынке труда просто невозможно найти специалиста надлежащего профиля и опыта.

В любом случае иностранные граждане могут поступить на работу в России только при наличии некоторые документов специального образца. Исключительными правами пользуются только граждане Белоруссии – для них работа в России доступна на тех же правах и основаниях, что и для граждан нашей страны, никаких дополнительных документов или справок не нужно.

В остальных случаях иностранцев, которые поступают на работу в нашей стране, следует рассматривать как людей, имеющих права на основе различного собственного статуса – постоянно проживающих в стране, временно проживающих или даже временно пребывающих.

Проще всего тем, кто постоянно проживает в России. Статус такого человека определяется тем, что у него есть вид на жительство. Для работы ему нужно предоставить копию своего удостоверения личности и вид на жительство.

Чуть сложнее дела обстоят с теми, кто временно проживает в стране и, скорей всего, приехал сюда именно ради заработка. Таким людям может предоставляться патент на работу для иностранных граждан , но, кроме того, нужно иметь документы, подтверждающие разрешение на временное проживание и заключение специального договора с работодателем.

Но особенно сложный процесс предстоит пройти тем, кто приглашает из-за границы иностранного специалиста для кратковременного участия в проекте. Это называется временное пребывание иностранца в России и подразумевает ряд сложных правовых вопросов как для самого иностранца, так и для организации, которая его нанимает. Тут нужно будет составить документ, регламентирующий количество иностранных работников, работающих в той или иной организации – этот документ выдает специальная комиссия. Кроме того, в местном МВД нужно будет получить специальное разрешение, только с наличием которого можно официально привлекать иностранцев на труд в своей фирме или организации, какого бы профиля и специализации она не была бы. В том числе нужно составить приглашение на въезд иностранному специалисту – оно так же выдается в МВД, составляется в частном порядке и выдается по требованию. Только по получении всех документов можно начать сотрудничество.