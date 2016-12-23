23 Декабрь, 2016


Актуальное
Главная
Новости компаний

Преимущества огнезащиты металла

Дата:
Новости компаний
Оставить комментарий

Металлические несущие конструкции в здании не подвержены горению. Однако, попадая в условия высоких температур, их прочностные характеристики снижаются и появляются риски обрушения строения. Чтобы не пострадали люди, в случае возгорания здания и успели его покинуть, металлоконструкции обрабатываются специальными огнезащитными средствами.

Огнезащита металла – это различные виды составов, плит, обладающих свойствами сохранять определенное время первоначальные характеристик металлических конструкций, при влиянии на нее высоких температур. Чтобы правильно выбрать средства огнезащиты, следует обратиться к специалистам, которые помогут подобрать оптимальный вариант такого материала, который будет соответствовать техническим требованиям, в соответствии с нормативными документами.

Огнезащитные материалы для металлических элементов делятся на 3 группы: толстослойные, тонкослойные, конструктивные. Осуществляют выбор данного вида материала с учетом характерных особенностей конструкции, эксплуатационных условий, противопожарных требований. Отличным вариантом станут огнезащитные материалы Ферум, которые отвечают всем нормативным требованиям и имеют высокие свойства огнезащиты. При правильном выполнении огнезащитных мероприятий металлических конструктивных элементов, снижаются последствия пожара и риски для жизни людей.

Еще на стадии проектирования учитываются меры огнезащиты воздуховодов в зданиях. В первую очередь при возгорании дым и огонь начинает свое распространение по каналам воздуховодов. Поэтому именно этим объектам уделяется особое внимание обеспечения огнезащиты. Максимально эффективным методом считается нанесение огнезащитной краски с внутренней и внешней стороны воздуховодов. Такое покрытие препятствует распространению огня и дыма.

На предприятиях необходимо проводить огнезащиту кабелей. Это способствует предотвращению распространения огня через кабельные каналы. Без огнезащиты в случае пожара возгорание кабелей будет быстрым и бесконтрольным с выделением дыма и опасных токсичных веществ.

Исследование микрорайона

Новости партнеров

Загрузка...

Смотрите также

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X