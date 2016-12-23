Преимущества огнезащиты металла

Металлические несущие конструкции в здании не подвержены горению. Однако, попадая в условия высоких температур, их прочностные характеристики снижаются и появляются риски обрушения строения. Чтобы не пострадали люди, в случае возгорания здания и успели его покинуть, металлоконструкции обрабатываются специальными огнезащитными средствами.

Огнезащита металла – это различные виды составов, плит, обладающих свойствами сохранять определенное время первоначальные характеристик металлических конструкций, при влиянии на нее высоких температур. Чтобы правильно выбрать средства огнезащиты, следует обратиться к специалистам, которые помогут подобрать оптимальный вариант такого материала, который будет соответствовать техническим требованиям, в соответствии с нормативными документами.

Огнезащитные материалы для металлических элементов делятся на 3 группы: толстослойные, тонкослойные, конструктивные. Осуществляют выбор данного вида материала с учетом характерных особенностей конструкции, эксплуатационных условий, противопожарных требований. Отличным вариантом станут огнезащитные материалы Ферум , которые отвечают всем нормативным требованиям и имеют высокие свойства огнезащиты. При правильном выполнении огнезащитных мероприятий металлических конструктивных элементов, снижаются последствия пожара и риски для жизни людей.

Еще на стадии проектирования учитываются меры огнезащиты воздуховодов в зданиях. В первую очередь при возгорании дым и огонь начинает свое распространение по каналам воздуховодов. Поэтому именно этим объектам уделяется особое внимание обеспечения огнезащиты. Максимально эффективным методом считается нанесение огнезащитной краски с внутренней и внешней стороны воздуховодов. Такое покрытие препятствует распространению огня и дыма.

На предприятиях необходимо проводить огнезащиту кабелей. Это способствует предотвращению распространения огня через кабельные каналы. Без огнезащиты в случае пожара возгорание кабелей будет быстрым и бесконтрольным с выделением дыма и опасных токсичных веществ.