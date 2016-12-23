Продажи домов в США пошли к новым рекордам

В ноябре 2016 года на американском рынке вторичных жилых объектов состоялась неожиданная активизация покупателей. Так, владельцы продали недвижимости на 0,7 процента больше, чем сделали это в октябре. В результате новыми собственниками жилья стали 5,61 млн человек (цифра скорректирована на годовые темпы).

Как говорят работники Национальной ассоциации риэлторов (NAR), такой показатель является наибольшим за последние восемь лет. Последний наибольший показатель был зафиксирован в феврале 2007 года. Тогда продажи в годовом исчислении составили 5,79 млн объектов.

Если брать во внимание октябрь, то тогда также наблюдалось повышение продаж. Оно составило 1,5%. В годовом исчислении объем проданных объектов за октябрь составил 5,57 процента. Стоит отметить, что аналитики прогнозировали более утешительную ситуацию – 2-процентный рост. Если бы такой темп сохранился, то конечная цифра составила бы 5,6 млн.

В любом случае рост является очень позитивным для рынка, ведь говорит о заинтересованности людей в новом жилье. Часть из этих покупателей проявляет и интерес к хорошей российской недвижимости. Оценить такую ​​можно на странице http://www.kraszem.ru/cottages/leningradskoe-shosse/ , которая принадлежит профессиональному застройщику.

Ситуация на рынке в США интересна, ведь осенний сезон для него считается низким, из-за чего темпы роста должны бы сильно замедлиться. Современную ситуацию аналитики объясняют стабильным ростом количества рабочих мест и оптимизмом относительно ВВП страны. Покупатели считают, что этот показатель начнет расти ускоренными темпами после того, как Дональд Трамп выполнит предвыборные обещания. А он отмечал, что планирует поддержать экономику, снизив налоги и нарастив государственные расходы на инфраструктуру.

Повышенный интерес к «вторичке» заставил ее стоимость стать больше. Так, в течение ноябрьских дней она поднялась на 6,8 процента. Правда, за базу для сравнения аналитики взяли цену, которая была зафиксирована в ноябре 2015-го года. Средний уровень цены дома в ноябре составил 234,9 тыс долларов.