В областной торгово-промышленной палате обсудили кооперацию крупного и малого бизнеса

В семинаре по вопросам взаимодействия крупных производственных предприятий с малыми в Ленобласти были приглашены представители бизнеса и региональной власти.

Вице-президент ЛОТПП Елена Дюкарева подчеркнула, что торгово-промышленная палата, как объединение предпринимателей Ленинградской области, одним из важнейших направлений своей деятельности рассматривает установление взаимодействия в бизнес-среде. «И именно развитие кооперации малого и крупного бизнеса является наиболее актуальной и современной возможностью для роста предпринимательства», – заключила она.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай сообщила, чтомалый и средний производственный бизнес сегодня попросту не могут развиваться, не взаимодействуя с КП.

В ходе мероприятия состоялась презентация нескольких крупных промышленных площадок Ленинградской области. Заместитель директора по ресурсообеспечению и общим вопросам филиала ПАО «ОГК-2» – Киришская ГРЭС Сергей Кудряшов рассказал заинтересованным инвесторам о возможностях в создании новых производств на площадках вблизи электростанции.

Так, для размещения субъектами малого и среднего предпринимательства своих производств Киришская ГРЭС предлагает хорошие технологические возможности и логистическую инфраструк­туру, включающую подъездные пути, разгрузочные площадки, краны и склады. «Размещать новые производства рядом с электростанцией выгодно, ведь здесь появляется существенная экономия на начальном этапе развертывания», – подчеркнул Сергей Кудряшов.

Говоря о возможностях для бизнеса вместе с Киришской ГРЭС, для участия в закупках Сергей Кудряшов отметил, что субъекты МСП, прежде всего, должны быть зарегистрированы на электронной торговой площадке Газнефтеторга и качественно подготовить пакет документов для участия в закупке в соответствии с требованиями заказчика. «Всего в 2016 году СМСП определены победителями в 216 закупках на 423,8 млн.руб.», – такими цифрами подвел итог своему выступлению представитель Киришской ГРЭС.

Директор по развитию ООО «Северо-Западный Холдинг» Олег Якимов представил участникам встречи возможности для развития бизнеса. Индустриальный парк «Подпорожье» предлагает к аренде земельные участки и помещения на территории. По словам Олега Якимова, площадка имеет всю необходимую инфраструктуру для размещения производственных предприятий и развивается в рамках концепции индустриального парка. «Кроме того, на данной площадке работают завод по выпуску древесных топливных гранул, лесоперерабатывающие предприятия и сопутствующие производства. А управляющая компания ООО «Северо-Западный Холдинг», являясь собственником земли, обеспечивает единое управление производственной площадкой, техническую эксплуатацию и сервис», – сказал Якимов.

Начальник Управления по подготовке производства ООО «Газпром инвест» Даниил Пильдес рассказал об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в рамках 223-ФЗ, обозначив потенциальные направления работы на объектах компании, расположенных на территории Ленинградской области. Среди которых были отмечены очистка территорий от взрывоопасных предметов времен ВОВ, археологические исследования, работы по расчистке леса и многое другое. Однако спикер с сожалением отметил, что в этом году ни один субъект из 47 региона в этом году не разместил заказ.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай «в борьбе за заказ Газпрома» призвала участников обменяться мнениями по этому вопросу и выступила с предложением оказать необходимую поддержку для МСП.

Термин субконтрактация (кооперация крупного и малого производственного бизнеса) пришел в Россию более 10 лет назад, и в том числе благодаря работе Ленинградского областного центра субконтрактации постепенно, но все-таки становится повседневной практикой.

Как сообщила Елена Дюкарева, на портале субконтрактинга ЛОТПП зарегистрировано более 600 участников. Потенциальные участники программ прошли обучение в течение 144 часов лекционного времени, в ходе которых приобрели знания и навыки систем менеджмента качества ИСО/ТС-16949, бережливого производства и ряда других компетенций, необходимых для ведения бизнеса на современном уровне.

Ключевым моментом встречи стало проведение двусторонних переговоров представителей крупных предприятий с каждым потенциальным субконтрактором, итоги которых все стороны, несмотря на имеющиеся трудности, оценили позитивно.