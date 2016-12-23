Виды обогревателей, характеристика



Очень удобны и не только в быту электрические приборы для обогрева, ведь они недорогие, а в эксплуатации практичны. Использование обогревателей не требует монтажа, ни сложных сетей, для этого не понадобятся специальные разрешительные документы. Именно поэтому для многих людей обогревательные приборы – это отличный выход, если в загородном доме нет газа, но есть электричество.

Типы обогревателей:

электрические;

инфракрасные;

масляные;

тепловентиляторы.

Электрические конвекторы бывают нескольких видов: универсальные, напольные и настенные. Принцип действия таких обогревателей основан на конвекции воздуха, который на нагревательный элемент поступает через нижние щели, забирает тепло и через верхние шторки выходит. Хотелось бы отметить, что такого типа обогреватели оснащены датчиком, который контролирует температуру воздуха и регулятором выделения тепла. Достоинством электроконвектора является его стоимость и простота эксплуатации.

Инфракрасные обогреватели – пользуются огромной популярностью, представлены в большом ассортименте, на сайте https://klimatproff.ru/shop/obogrevateli/infrakrasnye-obogrevateli вы можете с ним ознакомится. Работают такие обогреватели по принципу греющей панели или лампы. Бывают приборы светового спектра, длинноволновые, а также карбоновые (их устанавливают на открытых площадках). Такой обогреватель очень просто подобрать по размеру в помещении, которое нужно обогреть. Из достоинств инфракрасного обогревателя следует отметить быстроту нагрева, оптимальную температуру при нагревании. Устанавливают такие обогреватели в небольших помещениях, там они очень эффективны.Масляные обогреватели можно смело отнести в категорию самых безопасных, именно поэтому ними пользуются во всем мире, они просты в комплектации, и установить их можно в любом месте. Все без исключения модели оснащены датчиком, который отключает прибор, если он упал либо вообще перегрелся. Тепловые вентиляторы помогают быстро нагреть воздух в помещении. Из достоинств стоит отметить компактность, удобство в эксплуатации и пожарную безопасность.