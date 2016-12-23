На намывных территориях Васильевского острова построят комплекс жилых высоток

Правительство Петербурга разрешило превышение максимальной высоты при строительстве жилых многоэтажек на намывных территориях Васильевского острова.

Предусмотрены следующие высотные параметры:

– на участке, площадью 14869 кв.м., расположенном по адресу: Невская губа, участок 10, (западнее Васильевского острова, квартал 8) предполагается увеличение высоты до 66 метров;

– на земельном участке, площадью 30796 кв.м., расположенном по адресу: Невская губа, участок 7, (западнее Васильевского острова, квартал 5) – до 63 метров;

– на земельном участке, площадью 11475 кв.м., расположенном по адресу: Невская губа, участок 9, (западнее Васильевского острова, квартал 7) – до 57 метров;

– на земельном участке, площадью 31462 кв.м., расположенном по адресу: Невская губа, участок 11, (западнее Васильевского острова, квартал 9) – до 69 метров;

– на земельном участке, площадью 14156 кв.м., расположенном по адресу: Невская губа, участок 8, (западнее Васильевского острова, квартал 6) – до 57 метров;

– на земельном участке, площадью 44901 кв.м., расположенном по адресу: Невская губа, участок 6, (западнее Васильевского острова, квартал 4) – до 69,63,55 метров.

Заявление на осуществление проекта подавало ООО «НТВО».