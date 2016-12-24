24 Декабрь, 2016


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Тепловое оборудование: виды

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В промышленном и бытовом секторах тепловое оборудование может выполнять несколько функций, главная из них – это отопление помещений. Но для того чтобы оборудование работало, необходимы такие ресурсы, как газ, электроэнергия или жидкое топливо. Электричество – это самый доступный и экономичный источник. Хотелось бы отметить, что именно электрическое тепловое оборудование намного надежнее, безопаснее, особенно, если сравнивать тепловые приборы с открытым либо закрытым пламенем.

Тепловое оборудование для промышленных помещений несколько отличается от бытового, ведь главная задача его обогреть большие промышленные площади. Тепловые завесы широко используют в помещениях, где много людей (например, посетители в магазинах). Что касается размещения, то их устанавливают над входными дверьми либо в предбанниках. За счет тепловой воздушной струи, мощность которой регулируется, можно непосредственно регулировать температуру воздуха в помещении. Такое оборудование характеризуется утилитарным внешним видом. Из достоинств такого оборудования стоит выделить экономичность, надежность, практичность, а также продолжительный срок эксплуатации (учитывая, что оборудования работает бесперебойно).Самое популярное тепловое оборудование, которое активно используют на больших промышленных площадях – это инфракрасные обогреватели. Несмотря на то, что толщина панелей небольшая, оборудование характеризуется высокой мощностью. Принцип передачи тепла аналогичен излучению солнечной энергии: сначала нагреваются предметы, стен и пол, затем предметы отдают тепло в воздух. Благодаря этому в помещении постоянно комфортные условия. Чаще всего (в больших помещениях) такого вида обогреватели устанавливают на потолок, это позволяет теплу быстрее распространятся.
Тепловые пушки также часто используют для быстрого и безопасного обогрева больших помещений. Главное их достоинство перед пушками с открытым пламенем в том, что они экономичнее и безопаснее. Такие обогреватели широко используют в быту, на строительных площадках, складских помещениях и прочих.

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