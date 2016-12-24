Преимущества мостовых кранов

Современное производство невозможно представить без использования разнообразных видов грузоподъёмного оборудования. Одним из наиболее распространённых видов такого оборудования считаются мостовые краны. В основном такие краны нашли применение в местах, где нет возможности использовать самоходные краны или погрузчики. Обычно это закрытые промышленные цеха или складские комплексы.

Применение мостовых кранов в различных складских помещениях позволяет во многом заменить колёсные погрузчики. Для нормального функционирования кран-балки нет необходимости оставлять большие проходы между рядами, что позволяет использовать это пространство по прямому назначению, то есть для хранения сырья или продукции. Сегодня монтаж мостового крана в екатеринбурге можно заказать в компании “Спецремналадка”. Эта организация давно занимается монтажом и обслуживанием мостовых и козловых кранов. За время своей работы эта организация отлично зарекомендовала себя и имеет репутацию надёжного и проверенного партнёра. Об этом может свидетельствовать большое количество предприятий, которые являются постоянными клиентами компании “Спецремналадка”.

Одним из важнейших преимуществ использования мостовых кранов является достаточно высокая производительность при минимальных трудозатратах. Такие краны обычно управляются одним оператором, а обслужить такое оборудование может намного большую площадь, чем несколько колёсных погрузчиков.

Главными характеристиками кран-балки являются её грузоподъёмность и ширина пролёта. Также важной характеристикой является прогнозируемая интенсивность работы при определённой нагрузке. Для работы с грузами до 10 тонн допускается использования однобалочных кранов. Максимальная ширина пролёта в такой конструкции ненамного превышает 22 метра. Для проведения работ с грузами до 100 тонн используются мостовые краны с двумя балками. На обычных складах в основном используются краны с одной балкой, так как установка более мощной и соответственно дорогостоящей конструкции не имеет большого смысла.