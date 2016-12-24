Скиммер для бассейна: особенности

Скиммер – это очень востребованный аксессуар для любого бассейна, ведь он является важным элементом системы фильтрации. Он представляет собой изготовленный из нержавеющей стали или пластика пустотелый бак. Нижняя его часть имеет резьбовое соединение, с помощью которого мастера подсоединяют элемент к магистрали водосбора.

Одна из боковых сторон скиммера имеет отверстие, через которое внутрь бака попадает вода.

Этот аксессуар устанавливают так, чтобы водная гладь была выше середины высоты его бокового отверстия. Благодаря этому элемент может выполнять возложенные на него задачи, главная из которых заключается в заборе листочков, насекомых, веточек и других плавающих элементов с водной глади.

Также в него закладывают химию и им контролируют глубину бассейна. В некоторых случаях мастера подключают к скиммерам гидропылесосы, которыми торгует много веб-магазинов. ДельтаПул предлагает хорошие гидропылесосы, а также много востребованных для бассейнов элементов.

Через скиммер проходит до 70 процентов объема залитой в бассейн воды. Вся жидкость, которая попала в этот элемент и прошла систему фильтрации, возвращается назад в бассейн через форсунки. Последние размещают на противоположной от баке стороне. Одна форсунка приходится на один скиммер. Благодаря этому создается правильное движение воды и надлежащая ее очистка.

Хотя главный герой статьи имеет очень простое строение, он представлен двумя разновидностями. Так, он бывает навесным и встраиваемым. Первый вариант изготавливают из пластика. Его монтируют на бортик бассейна. Он прекрасно подходит для надувных емкостей.

Иногда конструкция простого по конструкции навесного элемента дополняется обратной трубой. Благодаря ей он может обеспечивать как сток воды, так и ее подачу после очистки. Такая его комплектация является прекрасным решением для бассейна, который представляет собой монолитную чашу.

Встраиваемый элемент монтируется в стенке чаши. Конечно, это делается еще во время строительства емкости для плавания. На водосборных отверстиях таких скиммеров находится плавающая заслонка.