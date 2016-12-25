Энергосберегающий дом из СИП-панелей

Структурная изоляционная панель (СИП) — разновидность строительного материала, который используется при постройке домов в Севастополе. Его составляющими частями являются две плиты, между которыми находится слой пенополистирола.

На сегодняшний день использование СИП-панелей для постройки домов пользуется бешеной популярностью, так как количество их преимуществ способно превзойти любой другой строительный материал.

Тепло

На данный момент SIP-панели являются самым теплоемким строительным материалом. Согласно статистике дом, построенный из этого материала, по сохранению тепла в 6 раз превосходит помещение, выстроенное из кирпича.

Благодаря обеспечению оптимального климатического режима, проживать в помещении, построенном из SIP-панелей, достаточно комфортно: зимой в нем сохраняется тепло, а летом — прохлада. Такие здания с легкостью могут выдержать колебания температуры от +50 до -50.

Прочность СИП панелей

Несмотря на все существующие мифы о том, что срок эксплуатации домов из СИП-панелей составляет не более нескольких лет, производители дынных стройматериалов утверждают обратное. Жильцы таких домов на практике удостоверились, что их слова — правда. Благодаря цельности всей конструкции такие помещения могут выдерживать проявления природных стихий до 7,5 баллов. Максимальная вертикальная нагрузка на стену составляет 10 тонн, а поперечна — 2 тонны на 1 м2.

Быстрота постройки здания

СИП дом под ключ площадью 150 м2 можно возвести за три месяца усердной работы. Главным достоинством СИП-панелей является то, что возведением здания можно заниматься при любых погодных условиях, так как от этого не страдает исходное качество материала.

Монтаж самой коробки на ранее выстроенный фундамент занимает не более суток.

Экологичность

Сэндвич-панели являются одними из материалов, которые относятся к категории «Green Building». Сырье для изготовления этих строительных материалов является экологически чистым.

Огнестойкость

Благодаря наличию функции самозатухания дома из СИП-панелей получили третью степень огнестойкости. Поэтому можно быть всецело спокойным при постройке таких помещений.

Звукоизоляция

При возведении здания из СИП-панелей не стоит отказывать своему малышу в покупле любых музыкальных инструментов, ведь пенополистирол, находящийся между слоями плит, эффективно поглощает звук до 70 Дб.

При постройке жилых домов из СИП в Севастополе можно быть уверенным не только в качестве возводимого здания, но в том, что его ценовая политика будет куда более выгодной, по сравнению с другими вариантами