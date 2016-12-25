Фанера для обшивки фургона

Высокую прочность, долговечность и привлекательность внешнего вида фанеры оценили профессионалы многих сфер деятельности. Материал стал востребованным и среди автомобилистов: легкость, простота монтажа и стойкость плиты к износу сделали фанерные плиты незаменимыми для внутренней отделки фургонов различного назначения.

Так при помощи данного материала можно решить множество проблем:

Защитить кузов от механических повреждений. Предотвратить скопление конденсат и ржавчины на поверхности фургона. Снизить риск повреждения грузов при транспортировке. Повысить звуко- и теплоизоляцию фургона.

Варианты обшивки:

Укладка напольного покрытия. Частичная/полная обшивка дверей и боковых стенок. Комплексная отделка фургона.

Как выбрать фанеру для внутренней отделки фургона

Сегодня на рынке листовых материалов России представлен широкий ассортимент фанеры различной по габаритам, маркам и качеству поверхности. Разнообразие плит часто приводит в растерянность начинающих водителей, и заставляет задуматься: какую фанеру купить для отделки кузова, чтобы она прослужила максимально долго, не требуя постоянного ремонта и дополнительных затрат?

При покупке фанеры стоит учесть особенности отделки каждого отдельного элемента:

Пол. Для укладки напольного настила применяется ламинированная фанера марки ФСФ (плита проявляет повышенную стойкость к влаге и механическим нагрузкам), покрытая с лицевой стороны специальной сеткой, обеспечивающей антискользящие качества. Толщина фанерного листа зависит от предполагаемых нагрузок: при перевозке грузов весом до 2000 кг применяют листы 12 мм, если масса больше – используют фанеру толщиной до 30 мм. Стены. Боковые панели изготавливают из фанеры марки ФК/ФСФ, толщиной не более 21 мм. Такие листы смогут защитить стены кузова, не значительно сокращая пространство. Размеры плит выбирают исходя из площади, подлежащей обшивке. Потолок. Учитывая отсутствие весовых нагрузок на данный элемент фургона, для обшивки крыши используется фанера марки ФК/ФСФ толщиной 6 мм.

Кроме этого, важно знать, что для выполнения качественной и долговечной отделки помимо фанерных плит необходимо заручиться следующими материалами:

подложка (устраняет посторонние звуки при трении и изгибе фанерных щитов);

антикоррозийная смесь (защищает металлические элементы от появления ржавчины);

крепежные элементы (надежно закрепляют листы на поверхности кузова);

мастика (тщательно склеивает рабочие поверхности);

уголок (защищает пороги и углы от износа).

Как обшить фургон – пошаговый алгоритм

Внутренняя отделка фургона авто состоит из двух основных этапов. Сначала обшиваются прямые ровные поверхности (пол, потолок, боковые панели и двери). Этот процесс выполняется с соблюдением следующей последовательности действий:

Сооружение каркаса. Обработка всех металлических элементов кузова и крепежных отверстий антикоррозийным составом. Изготовление выкройки на каждый отдельный элемент конструкции. Раскройка листов по предварительно подготовленным замерам. Монтаж ровных деталей к элементам кузова.

На втором этапе обшиваются изогнутые поверхности. Для качественного выполнения работ необходимо создать обрешетку, а затем закрепить на нее предварительно выкроенные детали. Монтировать форменные элементы необходимо и к фанерным листам, которыми были обшиты прямые панели.

Все распилы фанерных листов рекомендуется выполнять на специальном фрезерном оборудовании, ведь при использовании лобзика нередко случаются повреждения зоны реза. Деформированный край листа может разрушаться и начать впитывать излишнюю влагу, что приведет к разрушению шпона.