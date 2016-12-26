«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию несколько домов в ЖК «Калина-парк 2» и «Южная акватория»

В декабре «Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких объектов жилых комплексах комфорт-класса «Калина-парк 2» и «Южная акватория», возводимых в Калининском и Красносельском районах Санкт-Петербурга.

В проекте «Калина-парк 2» в эксплуатацию сданы сразу несколько корпусов общей площадью 69 845 кв. м. Жилье в данных домах практически полностью продано, но клиентам доступно несколько вариантов квартир разных площадей и планировок. Стоимость квадратного метра начинается от 80 000 рублей.

В жилом комплексе «Южная акватория» компания завершила строительство разноэтажного жилого дома – корпуса 2. На сегодняшний день все из 843 квартир проданы.

Дома в жилых комплексах «Калина-парк 2» и «Южная акватория» построены по современной и уже хорошо зарекомендовавшей себя бесшовной технологии отделки фасадов и сданы в плановом режиме.

«Калина-парк 2» – жилой комплекса комфорт-класса в Калининском районе, в состав которого входят многоэтажные жилые дома с привлекательным ярким дизайном и комплексным благоустройством территории. Совсем рядом находятся торговые и развлекательные центры с кинотеатрами, боулингом, бутиками, кафе и ресторанами, а также несколько парков, где будущие жильцы смогут с комфортом проводить свободное время.

Новый жилой комплекс «Южная акватория» – это масштабный проект «Группы ЛСР» в Красносельском районе Санкт-Петербурга, объединяющий на участке в 23,9 га несколько жилых кварталов, дополненных пешеходными променадами, скверами, спортивными комплексами и детскими площадками. Здесь также появятся два детских сада на 155 мест каждый.